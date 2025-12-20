La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) afronta la decisión sobre el nuevo modelo retributivo para las redes eléctricas con sus consejeros señalados y divididos. El organismo se enfrenta a una situación límite tras el informe del Consejo de Estado, que considera que la nueva circular vulnera la Ley del Sector Eléctrico.

Esto se debe a que el modelo establece una limitación de las inversiones en redes, una potestad a priori exclusiva del Ministerio de Transición Ecológica, y somete al sector de distribución a un riesgo «inadmisible», ya que se considera un servicio esencial y una actividad regulada.

Ante esta situación, los expertos consideran que cualquier solución adoptada por la CNMC sin trámite de audiencia supondría la nulidad de la norma por lesionar el derecho de los interesados a presentar alegaciones. Este defecto de forma convierte la propuesta en fácilmente impugnable ante los tribunales, agravando la inseguridad jurídica del sector.

La CNMC, además, se encuentra contra el reloj: la circular debería publicarse antes del 31 de diciembre, pero la necesidad de abrir audiencia y volver al Consejo de Estado complica cumplir los plazos. Si no se aprueba la nueva circular, seguiría vigente la actual remuneración, que establece la prórroga automática de los parámetros retributivos si no se revisan antes del inicio del periodo regulatorio.

El papel de los consejeros disidentes

Ante esta situación, será vital el papel de los consejeros que votaron en contra de la propuesta de remuneración de las redes. Los votos particulares de Pep Salas y María Jesús Martín Martínez, las dos personas con mayor experiencia en el sector eléctrico de la CNMC, destacan, en este sentido, la arbitrariedad del recorte propuesto y la discriminación negativa hacia las empresas más eficientes.

Ambos expertos defienden que la captura inicial de margen no incentiva la eficiencia, sino que resulta confiscatoria. Además, advierten que el nuevo modelo puede desincentivar la búsqueda de eficiencias en OPEX y la adopción de soluciones de flexibilidad por parte de los distribuidores, poniendo en riesgo la optimización de costes y la conexión de nueva demanda.

Fuentes del mercado consultadas por OKDIARIO consideran que habrá que estar pendiente ante los posibles votos razonados que realicen para evitar responsabilidades en caso de que la CNMC no siga el proceso legal y modifique sustancialmente la circular sin audiencia.

Un escenario de máxima incertidumbre

El sector eléctrico español se enfrenta así al peor de los escenarios. La industria que quiere conectarse y crecer se encuentra ante un vacío regulatorio y España ante un pulso institucional entre la CNMC, el Gobierno y el Consejo de Estado. La propuesta podría ser recurrida y esto supondría un grave riesgo para la estabilidad y el desarrollo de la red eléctrica en el país.

Asimismo, la crisis regulatoria llega en un momento en el que la demanda de conexión a la red eléctrica española está en máximos. Según datos de Aelec, solo en 2024 se solicitaron 67,2 GW de nueva potencia para conectar a la red, pero apenas un 9% fue autorizado: es decir, solo 6,2 GW lograron conectarse, dejando sin materializar inversiones por valor de 332.000 millones de euros.

Este problema afecta especialmente a sectores estratégicos como la industria, la vivienda o los centros de datos. Además, los expertos plantean que existe el problema de que el 87% de los nudos de la red ya están saturados, lo que impide conectar nueva demanda eléctrica en la mayoría del territorio.

La gravedad de la situación ha movilizado a más de 73 asociaciones empresariales, industriales y de consumidores, que han remitido una carta conjunta a las autoridades para reclamar una solución urgente que evite el bloqueo de nuevas conexiones y garantice la seguridad jurídica necesaria para acometer inversiones a largo plazo.

Mientras tanto, Europa insiste en la necesidad de incentivar las redes eléctricas. El Paquete de Redes presentado hace unos días por Bruselas subraya la importancia de establecer marcos regulatorios estables y atractivos para movilizar capital privado y acelerar la digitalización y resiliencia de las infraestructuras.

Países como Portugal ya han reaccionado, fijando una tasa de retribución para las redes del 7,4% (homogeneizada con España), enviando una señal clara de estabilidad y atractivo para los inversores