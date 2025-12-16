El esperado informe de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) sobre el apagón del 28 de abril repartirá las culpas entre Red Eléctrica y las empresas generadoras, según fuentes cercanas al organismo que preside Cani Fernández. El objetivo es repartir las culpas para que no haya un responsable único que tenga que asumir el coste de las demandas de los afectados por el corte de luz.

«El informe del apagón no va a señalar un único culpable, que tendría que ser el operador del sistema (Red Eléctrica). Pero tampoco puede decir que fue fortuito o por causa mayor. Señalará a todos diciendo lo que hizo mal cada uno, para que nadie tenga la culpa por completo. Porque, si señala sólo a Red Eléctrica, le cae la mundial», explica una de las fuentes.

Como adelantó OKDIARIO, la CNMC -que es el regulador energético- había retrasado la publicación del informe del apagón hasta el próximo año porque tenía prioridad la elaboración de las célebres circulares que fijan la retribución de la inversión en redes eléctricas y porque el organismo no tenía claro a quién señalar como culpable.

Esa indefinición se traducirá finalmente en que no señalará a un único culpable, ya que no podría ser otro que Red Eléctrica, como aseguran las fuentes. Por el contrario, las repartirá entre el operador del sistema y las empresas eléctricas.

En el primer caso, por la situación en que dejó a la red al meter demasiadas renovables sin suficiente respaldo de centrales síncronas: las que dan estabilidad al sistema, hidráulicas, nucleares y gas. Y en el segundo caso, por el fallo del huerto fotovoltaico Núñez de Balboa en Extremadura -que inició la cadena de perturbaciones que acabaron en el apagón, según Red Eléctrica y el Gobierno- y por no conectar a tiempo alguna de esas centrales de respaldo.

Juez y parte

La CNMC tiene un problema añadido con este informe. Como informó OKDIARIO, la directora de Energía del organismo, Rocío Prieto, reconoció en la comisión del Senado que investiga el apagón que la CNMC no investigó ninguno de los incidentes que alertaron de que podía producirse un apagón, y lo justificó por la falta de medios del organismo.

Entre estos incidentes se encuentran la parada de Almaraz en enero, varias caídas de la alimentación del AVE o el fallo de suministro que obligó a Repsol a parar la refinería de Cartagena unos días antes de la caída total de la red.

Esto supone una dejación de funciones de la CNMC, que tiene la competencia de «supervisar el funcionamiento y el grado de competencia en el mercado eléctrico, tanto el mercado mayorista como el mercado minorista, así como la operación del sistema». En consecuencia, su inacción le convierte en un culpable más del apagón y en juez y parte en la elaboración del informe.

«La CNMC no se va a culpar a sí misma, por lo que su informe, que se supone que debe ser el definitivo sobre el apagón, se va a quedar también cojo», según otra de las fuentes.