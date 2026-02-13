Una juez cita como imputado a Vito Quiles por revelar datos privados de la presidenta de Red Eléctrica

La titular del Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid, Sonia Agudo Torrijos, ha citado a declarar como investigado (imputado) a Vito Quiles el próximo 7 de abril de 2026.

La citación se produce en el marco de una querella presentada por Beatriz Corredor, actual presidenta de Red Eléctrica de España (Redeia), por presuntos delitos de revelación de secretos (contra la intimidad, al difundir datos privados como el domicilio), y en algunos medios también se menciona acoso.

Los hechos se remontan a finales de abril de 2025, justo después del gran apagón eléctrico que afectó a toda la península el 28 de abril de 2025. Días más tarde, concretamente el 30 de abril, Vito Quiles publicó en sus redes sociales y en su canal de Telegram la dirección del domicilio de Beatriz Corredor, junto con algunas imágenes o referencias a la vivienda. El mensaje incluía frases como que a las 12:30 de la mañana «Beatriz Corredor no ha salido aún de su domicilio ubicado en [dirección]».

La publicación fue vista por más de 10.000 personas antes de ser eliminada. Algunos comentarios de usuarios que replicaron o respondieron al contenido llegaron a incluir tonos amenazantes o llamamientos a escraches, como «todos a quemarle la casa», «todos a su puerta» o «escraches, que no salga de casa».

Beatriz Corredor argumenta en su querella que: «la difusión de su domicilio constituye un dato de su esfera privada que afecta directamente a su derecho a la intimidad personal y familiar (protegido por la Constitución). La conducta no está amparada por la libertad de expresión ni tiene relevancia periodística. Persigue fines espurios y puso en riesgo su seguridad personal».

La causa se abrió en mayo de 2025, y ya hubo intentos previos de citar a Quiles, pero no se logró su localización en varias direcciones, incluida la sede de Se Acabó la Fiesta, el partido de Alvise Pérez, o contactando a familiares.

Finalmente, la juez ha conseguido notificarle y lo cita como investigado para el 7 de abril.

La defensa de Vito Quiles ha solicitado el archivo de las diligencias antes de la declaración, aunque de momento el procedimiento sigue adelante.