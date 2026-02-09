Inda al PP por fichar a Vito Quiles: «Ante el original o la copia, la gente se queda con el original»

El periodista Eduardo Inda ha arremetido este lunes en El Programa de Ana Rosa de Telecinco contra la estrategia del Partido Popular en Aragón, señalando como punto de inflexión de la campaña la incorporación de Vito Quiles, vinculado estrechamente al faker a sueldo Alvise Pérez.

«La campaña iba muy bien, muy bien, muy bien. Al principio, hasta que se meten con las vitoquiladas, que Vito Quiles es Alvise Pérez», ha criticado el director de OKDIARIO, quien ha recordado que Quiles era el jefe de prensa del faker a sueldo Alvise Pérez hasta hace poco tiempo.

Inda ha subrayado la estrecha relación entre ambos: «Está detrás de él, le financia… es una cosa sencillamente de locos», ha afirmado, mostrando su perplejidad ante la decisión del PP de incorporar a una figura tan vinculada al eurodiputado.

«Ante el original o la copia, se queda con el original»

El periodista ha advertido al Partido Popular sobre los riesgos de coquetear con el discurso y las figuras del espacio de Alvise Pérez: «¿Habéis entrado en el PP? Que la gente ante el dilema del original o la copia se queda con el original».

«Pero si tú quieres ser Vox, la gente va a votar a Vox», ha sentenciado Inda, en referencia directa a cómo esta estrategia puede desviar votos hacia formaciones más radicales en lugar de sumar apoyos al proyecto popular.