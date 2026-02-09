Vox avisa a Azcón: «Queremos gobernar con Presupuestos claros para aplicar nuestras políticas»

Vox ha advertido este lunes a Jorge Azcón, líder del Partido Popular (PP) en Aragón y ganador de las elecciones, que quieren «gobernar con Presupuestos claros» para así tener la posibilidad de «aplicar» sus políticas. En una comparecencia del portavoz de la formación, José Antonio Fúster, el partido verde muestra su predisposición a formar parte de un Gobierno de coalición con el PP en territorio aragonés, después de unos comicios en los que han obtenido un resultado histórico, duplicando sus escaños.

El objetivo de Vox de cara a un potencial acuerdo con el PP marca las prioridades de obtener conserjerías con competencias reales y peso presupuestario que les permitan «cambios» en las políticas que les interesan, entre las que figuran el combate a las políticas verdes, a la inmigración ilegal y bajadas de impuestos, entre otras.

José Antonio Fúster lo ha trasladado este lunes desde la sede nacional de Vox, en la madrileña calle de Bambú, tras ser preguntado por las pretensiones de su formación después de duplicar su fuerza en las elecciones de Aragón, con los resultados de las elecciones del 8F a su favor, con 14 diputados por los 7 de 2023, cuando en primera instancia entraron en el Gobierno junto al PP.

Fúster ha adelantado que Vox no descarta pedir una vicepresidencia y varias consejerías, pero con «estructura y Presupuestos para poder hacer políticas» y no sólo «para figurar». Además, el portavoz asegura que desde su partido quieren «unas responsabilidades muy claras con Presupuestos muy claros para aplicar las políticas que queremos aplicar». Además, ha avisado de que Vox hará valer sus votos para conseguir cambios «profundos».

El partido liderado por Santiago Abascal, desliza que el pacto entre su formación y el PP podría incluir a los Presupuestos autonómicos. «Fenomenal, nos sentamos y negociamos los 5.000 folios de los presupuestos porque ese es el contrato que hemos firmado con los aragoneses», ha explicado Fúster.

«Queremos gobernar, lo hemos dicho siempre», ha incidido el portavoz nacional, que traza una analogía con la situación de Extremadura. Las elecciones que convocó anticipadamente María Guardiola concluyeron con un Vox reforzado, que ha exigido formar parte de un ejecutivo autonómico de coalición para hacer valer su representación.

Fúster ha enumerado las áreas que tradicionalmente interesan a Vox, dando relevancia a la denuncia del Pacto Verde europeo, al combate a la inmigración «ilegal y desordenada», la búsqueda del «adoctrinamiento cero en las aulas» y las «bajadas de impuestos». «Azcón lo sabe de maravilla», ha advertido el portavoz.

Vox pide hablar con Azcón

Por ello, ha invitado al presidente aragonés en funciones a hablar ya con Vox. «Mañana mismo, si entiende que el mandato de los aragoneses es sentarse a hablar rápido no hace falta esperarse a nada», ha explicado. «Espero que tenga el tino adecuado para saber a quién tiene que llamar primero, y que no le líen en Génova o en algún medio de comunicación», ha agregado.

Por último, Fúster ha advertido al PP de que convocar elecciones para «perjudicar» a Vox «es un mal camino», pero ha afirmado que en la formación están preparados para los procesos electorales que puedan venir tras las elecciones de Castilla y León del 15 de marzo. «Nos encantan las elecciones», ha zanjado.