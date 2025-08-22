Los últimos 12 de Scariolo

Sergio de Larrea, Mario Saint-Supéry, Josep Puerto, Xabi López-Arostegui, Santi Yusta, Joel Parra, Darío Brizuela, Juancho Hernangómez, Santi Aldama, Jaime Pradilla, Yankuba Sima y Willy Hernangómez. Recuerden estos 12 nombres porque son los últimos soldados de Sergio Scariolo con la selección española que defenderán la corona en el Eurobasket 2025.

12 nombres que quizá no son los que planeaba el seleccionador cuando anunció la prelista de 15 convocados para la preparación del torneo. Aquel 2 de julio que ya parece lejano también comunicó que este Eurobasket que para España arrancará el próximo jueves 28 de agosto en Limasol (Chipre) contra Georgia será su último campeonato como seleccionador español.

Scariolo afrontaba la concentración y la gira como una prueba para 15 jugadores de los que la mayoría iban a estar en igualdad de condiciones para estar en la lista final del Europeo, pero un calvario de lesiones ha sido el que finalmente ha confeccionado la convocatoria del italiano. La baja de Lorenzo Brown por motivos personales, suplida por Saint-Supéry, y las lesiones de Eli John Ndiaye, Alberto Abalde y Alberto Díaz han acabado convirtiéndose en sus descartes de manera obligatoria.

La baja del capitán de Unicaja Málaga, igual de dura que las otras dos, fue quizá la más emotiva al ser comunicada por el propio Scariolo tras la batalla contra Alemania con prórroga incluida y de ser homenajeado por la FEB en su último partido como seleccionador en nuestro país, precisamente en la que será su casa a partir de septiembre.

«Por primera vez en mi etapa como seleccionador no tengo que hacer descartes. No digo que lo agradezco porque siempre es un mal momento, pero esta vez no me toca. Alberto Díaz no llegará y le agradecemos su esfuerzo y su presencia desde la banda e iremos al campeonato tocando madera por los 12 jugadores que de momento ya quedan», confirmó.

España contra los pronósticos

El italiano ya tiene a sus guerreros que buscarán batir a los, a priori, favoritos y desmontar nuevamente cualquier lógica o, en estos tiempos, power ranking de la FIBA, que otorga a España, vigente campeona de Europa, un 1,5% de posibilidades de revalidar el oro. Los 12, junto a Scariolo, viajarán a Colonia para el segundo amistoso –último de la gira– contra Alemania después de la espectacular batalla protagonizada en el Movistar Arena de Madrid.

La selección española mostró su cara más combativa, apretando las tuercas a la campeona del mundo y a sus estrellas NBA, Dennis Schröder (26 puntos) y Franz Wagner (19). El mejor fue Darío Brizuela (22), quien tuvo en sus manos la victoria en el último suspiro de la prórroga de no ser porque el aro escupió un intento milagroso que habría emulado al mismísimo Sergio Llull, homenajeado en la previa del choque tras su retirada de España.

Los 12 elegidos por Scariolo

Vayan acostumbrándose a estas 12 caras que alternan juventud con experiencia en la élite. Con la capitanía de Willy Hernangómez y de su hermano Juancho, el líder indiscutible será Aldama, estrella de los Memphis Grizzlies, ya recuperado de sus molestias. En la dirección, además de Brizuela que no deja de ser un 2, estarán los jovencísimos De Larrea y Saint-Supéry, brillantes la pasada temporada en ACB y destacables en la gira.

Puerto hará de Abalde y López-Arostegui aportará veteranía y volverá a ser ese hombre de confianza de Scariolo, mientras que Yusta y Parra trabajarán para sumar puntos desde dentro y fuera. El seleccionador tendrá para elegir en el interior, con Aldama y Juancho turnándose los minutos en el 4 y Pradilla de comodín para ambas demarcaciones con Willy y Sima como únicos 5 puros. Un cóctel que quiere salir ganador el próximo 14 de septiembre en Riga (Letonia), pero que antes debe superar el grupo C, en el que se medirá a Georgia, Bosnia, Chipre, Italia y Grecia.