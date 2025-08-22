Scariolo se despide en su nueva casa: emotivo homenaje tras su último partido en España

Primer punto y final al binomio de Scariolo y la selección española de baloncesto. El encuentro entre España y Alemania será recordado, más allá del resultado, por ser el último amistoso de Scariolo al frente de La Familia. La vitrina rebosa de títulos a falta del próximo Eurobasket. Un Oro Mundial (2019), cuatro Oros de Eurobasket (2009, 2011, 2015, 2022), una Plata Olímpica (2012) y un Bronce Olímpico (2016) y un Bronce de Eurobasket (2017).

Noticia en desarrollo…