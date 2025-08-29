El error que cometes al limpiar la batidora y que la está estropeando: el método infalible que utilizan en los restaurantes

El método infalible que utilizan en los restaurantes nos ayudará a acabar de una vez por todas con un error que solemos cometer al limpiar la batidora. Uno de los elementos que debemos empezar a tener en cuenta en estos tiempos que corren. Un cambio que nos ayudará a hacer realidad una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca, este tipo de herramientas son las que harán realidad un destacado cambio de tendencia que sin duda alguna deberemos empezar a visualizar.

Este método infalible que utilizan los restaurantes

Los restaurantes son los primeros que necesitan que todas sus herramientas estén en perfectas condiciones. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento en el que deberemos empezar a poner en práctica un sistema que puede ser el que nos acompañe en estos momentos.

Las mejores salsas y cremas van a salir directamente de este elemento que puede darnos más de una alegría con una batidora que estará más limpia de lo que nos imaginaríamos. Es importante tenerla lo más limpia posible para que nos dé los mejores resultados posibles.

Este es el error que cometes al limpiar la batidora

Limpiar la batidora va a acabar siendo una manera de hacer realidad, un cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días que hasta la fecha no hubiéremos tenido en consideración. Por lo que, habrá llegado ese día en el que necesitamos poner en práctica el mejor truco posible.

Los expertos de Evhome nos dan una serie de consejos que serán claves para hacer que consigamos tener una batidora lo más limpia posible de una forma que puede acabar sorpréndenos:

El primer paso es asegurarse que la batidora no cuente con rastros de alimentos antes de meterla al lavavajillas, y para esto lo más recomendable es mezclar un poco de agua tibia y jabón líquido en el vaso y poner en funcionamiento la batidora en su máxima potencia, por al menos 10 segundos.

Una vez que quites el exceso de comida friega con abundante agua y jabón, pero si percibes que la batidora aún tiene un olor residual, solo deberás agregar vinagre o zumo de limón a un poco de agua y batir nuevamente, este procedimiento es fundamental cuando se preparan platos fuertes como gazpacho o salsa y luego se requiere hacer algo más suave como un helado.

Finalmente te recomendamos meter las piezas desmontables al lavavajillas, el vapor de agua es muy importante para la eliminación de bacterias y gérmenes, así como cualquier rastro de suciedad, la mayoría de las batidoras cuentan con un brazo desmontable que, a pesar de ser de plástico, es apto para someterse a las temperaturas del lavavajillas.

