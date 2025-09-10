La empresa pública que pagó al socio de Begoña acumula más de 20 denuncias por maltrato a sus trabajadores

Red.es, la empresa pública que dio 10 millones de euros en contratos al grupo del socio de Begoña Gómez, el empresario Juan Carlos Barrabés, acumula más de 20 denuncias por maltrato a sus trabajadores. Así lo denuncian los representantes del comité de empresa de esta entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

Este comité, integrado por los sindicatos CCOO y UGT, subraya el «agravamiento del conflicto laboral existente en la entidad pública desde el nombramiento de Jesús Herrero Poza como director general en noviembre de 2023». No obstante, estos representantes de las centrales remarcan que la problemática se arrastra desde hace años bajo mandato del Gobierno socialista de Pedro Sánchez, esposo de Begoña Gómez.

Así, destacan que «Red.es acumula desde 2021 varias convocatorias de huelga y más de 20 denuncias ante la Inspección de Trabajo, de las cuales 8 han resultado favorables a los argumentos presentados por la representación de los trabajadores, 4 están pendientes de resolución y el resto se ajustan a derecho por decisión de la autoridad competente».

Los representantes de los trabajadores reclaman una «mejora salarial para los empleados de Red.es que nunca llega», siendo los «peores pagados dentro de las entidades públicas empresariales de la Administración General del Estado, con sueldos que rozan el Salario Mínimo Interprofesional».

Esta «precariedad», afirman las centrales, contrasta «gravemente con los salarios del equipo directivo actual que alcanzan los 110.000 euros anuales y con el anuncio de Jesús Herrero de una importante reestructuración de la entidad pública mediante el nombramiento de nuevos directores con unos sueldos estimados de hasta 140.000 euros anuales», advierten.

Red.es, con una plantilla que supera los 200 profesionales y que gestiona anualmente más de 1.500 millones de euros de fondos comunitarios, carece de Convenio Colectivo desde su fundación, según los sindicatos. Además, critican que tampoco se acepte su adscripción a ningún convenio sectorial como pudiera ser el IV Convenio Único de la Administración General del Estado, por lo que «todo queda reducido a instrucciones internas impuestas de manera unilateral sin ningún tipo de negociación previa», denuncian.

De hecho, según las mismas fuentes, «se niegan a negociar aspectos básicos como la clasificación profesional, la promoción profesional, la formación, o los planes de Igualdad y LGTBI». Para el comité de empresa, «al negarse la dirección a utilizar los mecanismos de mediación existentes para desbloquear la situación actual, se evidencia un absoluto desprecio por la calidad democrática en las relaciones laborales con la plantilla de Red.es».

Asimismo, los representantes de estos trabajadores señalan que «la situación se agrava considerablemente por la sustitución del personal laboral de Red.es por subcontratas externas, ya que con los bajos salarios que oferta la entidad no se cubren las ofertas públicas de empleo».

En la actualidad, apuntan, se contabilizan 650 trabajadores externos procedentes de empresas privadas y organismos públicos (más de tres veces la plantilla de Red.es), entre los que «destacan los cedidos vía Ineco con sueldos muy superiores a los del personal laboral de Red». Ineco es una de las dos empresas públicas donde fue enchufada Jésica Rodríguez, la ex novia del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos.



Líder del PSOE de Pinto

Se da la circunstancia de que, tal y como publicó OKDIARIO, el director de Red.es, Jesús Herrero Poza, no es un alto cargo del Gobierno de perfil independiente, ni un funcionario de prestigio, ni tampoco un técnico. Es un militante del partido, un activista del PSOE que además es el líder de los socialistas de Pinto.

Herrero Poza alterna su cargo de secretario general de la Agrupación Socialista de Pinto (Madrid) con el de director general de Red.es, la entidad pública adscrita al Ministerio de Transformación Digital y Función Pública. Graduado en Ciencias Políticas por la Universidad Carlos III de Madrid y Máster en Asesoramiento de Imagen y Consultoría Política, fue asesor de campaña del PSOE en las elecciones municipales de mayo de 2015 y en las elecciones generales de junio de 2016, según su currículum.

El politólogo sustituyó a Alberto Martínez Lacambra en noviembre de 2023 al frente de Red.es, la empresa pública que dio más de 10 millones de euros a al grupo del empresario Carlos Barrabés, socio de la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, después de las cartas de recomendación que la esposa del inquilino de La Moncloa mandó a esta entidad.

En el momento de licitación de los pliegos de aquellos contratos (tres lotes) y de la recepción de las cartas, en el año 2020, el director general de Red.es era el antecesor de Martínez Lacambra, David Cierco, otro socialista que llegó a ser candidato del PSOE a la Alcaldía de Pozuelo de Alarcón (Madrid). Los tres lotes, financiados con fondos europeos, fueron adjudicados en 2021.

Como director general de Red.es, Herrero Poza ha firmado incluso una resolución en la que deniega el acceso a los detalles de documentación clave del caso Begoña Gómez, instando a acudir a la Justicia si existe disconformidad. A través del Portal de Transparencia, tal y como informó OKDIARIO, este alto cargo rechazó facilitar la documentación que, en su día, entregó Barrabés a Red.es para optar a esos millonarios contratos.