El jefe de Sánchez que controlará las redes borró su Twitter con ofensas al PP al llegar al cargo

El responsable del nuevo órgano creado por el Gobierno de Pedro Sánchez para controlar las redes sociales, Jesús Herrero Poza, ha eliminado su rastro de la red social Twitter (ahora conocida como X), donde no hay actividad por su parte desde noviembre de 2023, justo la fecha en que accedió al cargo de director general de Red.es.

A esta empresa pública, dependiente del Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, ha encomendado el presidente del Gobierno el impulso del nuevo Observatorio de Derechos Digitales, un instrumento dirigido a evitar que las redes sociales se conviertan en el «salvaje oeste», según ha manifestado el propio Sánchez.

Sin embargo, Jesús Herrero Poza, que pilotará ese observatorio dependiente de Red.es, no sólo usaba las redes para desplegar un fuerte activismo en favor del PSOE, siendo ahora el número dos del partido en Pinto -como publicó OKDIARIO este jueves-, sino que además arremetía con ofensas contra el PP y sus votantes y se enzarzaba con cargos y militantes de esta formación. Son múltiples los casos.

Por ejemplo, en una conversación en 2012 con Andrés Navarro, el socialista Herrero Poza atacó a los populares de tal modo que este diputado del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid le tuvo que responder afirmando que «no hay ninguna duda en que el PP es un partido democrático». «Habéis arruinado España en 7 años, peor imposible. Buenas noches», contestó Navarro al actual alto cargo de Sánchez.

También se enfrentó el politólogo socialista en 2013 a Irene Pardo, presidenta de Nuevas Generaciones de Cataluña, que le replicó así: «@jesus_poza me enseñaron perfectamente a escribir #hiprogresía del PSOE, no del PP… denuncia y no excuses a tu partido, que así os va», le contestó la integrante popular.

Enfrentamiento entre Jesús Poza (PSOE) e Irene Prado (PP).

Asimismo, en 2013, el hoy director de Red.es y vicesecretario general del PSOE de Pinto trató de quitar hierro al insulto que un compañero de su partido había lanzado contra la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. El que era líder de las Juventudes Socialistas de Pinto en ese momento, Emilio Serrano, escribió un tuit que decía: «Las putas insistimos, Cospedal no es nuestra hija». En esta ocasión, Herrero Poza intentó restar importancia a esta ofensa de su compañero, lo que llevó a otros usuarios de Twitter a afearle tal postura: «Le vuelvo a repetir que no es justificable el insulto», le respondió uno de ellos.

Esta beligerancia y activismo de Herrero Poza en redes sociales choca con lo expresado por el propio Sánchez el pasado miércoles en la presentación del nuevo Observatorio de Derechos Digitales, que estará bajo su competencia. El jefe del Ejecutivo denunció que «las redes sociales son hoy auténticos campos de batalla, donde no se discute, sino que se ataca, no se argumenta, se descalifica, y no se busca entender, sino imponer», manifestó. Es decir, el presidente Sánchez defendió aquí justo lo contrario al comportamiento que usuarios de Twitter reprochaban a Herrero Poza, el encargado ahora de vigilar estas actitudes en redes sociales.

De hecho, resulta todo un ejemplo de hipocresía que Herrero Poza aparezca ahora en la web del nuevo Observatorio como garante del buen hacer en las redes. Tanto es así que él mismo escribe en la página oficial del Gobierno que dicha herramienta velará por «las buenas prácticas que se deben ejercer» en el mundo digital, siendo concebido este Observatorio como «un foro dedicado a promover un ecosistema seguro, inclusivo y equitativo». Incluso llega a mostrar especial inquietud por lo que considera un «incremento de la agresividad de la sociedad gracias a la difusión masiva de bulos».

Asesor de campaña

Herrero Poza alterna su cargo de vicesecretario general y secretario de Política Municipal en la Ejecutiva de la Agrupación Socialista de Pinto (Madrid) con el de director general de Red.es. Graduado en Ciencias Políticas por la Universidad Carlos III de Madrid y máster en Asesoramiento de Imagen y Consultoría Política por la Camilo José Cela (UCJC), fue asesor de campaña del PSOE en las elecciones municipales de mayo de 2015 y en las elecciones generales de junio de 2016, según su currículum.

También ha participado «en organizaciones políticas y en el movimiento asociativo desde joven», dice sobre su trayectoria. «Siempre me ha gustado formar parte de mi entorno de forma activa», confiesa. En el último Congreso federal del PSOE, celebrado en Sevilla a finales de 2024, Herrero Poza fue uno de los dos delegados que mandó la Agrupación de Pinto. El otro fue su secretario general y portavoz municipal, Juan Diego Ortiz González.

El politólogo sustituyó a Alberto Martínez Lacambra en noviembre de 2023 al frente de Red.es, la empresa pública que dio más de 10 millones de euros al grupo del empresario Carlos Barrabés, socio de la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, después de las cartas de recomendación que la esposa del inquilino de La Moncloa mandó a esta entidad. En el momento de licitación de los pliegos de aquellos contratos y de la recepción de las cartas, en el año 2020, el director general de Red.es era el antecesor de Martínez Lacambra, David Cierco, otro socialista que llegó a ser candidato del PSOE a la Alcaldía de Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Como director general de Red.es, Herrero Poza firmó el año pasado una resolución en la que deniega el acceso a los detalles de documentación clave del caso Begoña Gómez. A través del Portal de Transparencia, tal y como publicó OKDIARIO, este alto cargo rechazó facilitar la documentación que, en su día, entregó Barrabés a Red.es para optar a esos millonarios contratos.