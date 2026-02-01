La AEMET confirma que no habrá tregua y lo que va a pasar no te va a gustar: el fenómeno que va a arruinar febrero

El fenómeno que va a arruinar febrero no te va a gustar, la AEMET confirma que no habrá tregua y que nos empecemos a preparar. Estaremos muy pendientes de un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días en los que realmente todo puede ser diferente. Será el momento de pensar en esta situación del todo inesperada que puede convertirse en el fenómeno que acabará de coronar este invierno en el que parecerá que el tiempo nos guarda más de una sorpresa. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que cada detalle puede contar de una manera muy diferente.

Estaremos muy pendientes de este cambio de tendencia que puede convertirse en la antesala de algo más. De un giro radical que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Tenemos que ver llegar esta novedad que confirmará algunos elementos que, sin duda alguna, pueden convertirse en la antesala de algo más. Con ciertas novedades que llegarán de cerca y que acabarán de darnos más de una alegría inesperada.

El fenómeno que va a arruinar febrero

El mes de febrero era la única esperanza que tenemos por delante y que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que nos están esperando. Después de un mes de enero en el que el tiempo nos ha dado alguna que otra sorpresa inesperada, deberemos empezar a ver llegar un cambio importante.

Tendremos que visualizar determinados elementos que acabarán siendo los que nos darán alguna que otra sorpresa del todo inesperada. Es momento de poner en mente algunos cambios que pueden convertirse en una dura realidad. Estaremos pendientes de un giro radical que hasta la fecha no esperaríamos.

El fenómeno que va a llegar en este mes de febrero puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada en estos días. Es momento de conocer este tipo de elementos que pueden acabar generando más de una sorpresa inesperada en estos tiempos en los que todo será posible.

Empezamos un nuevo mes en el que quizás tocará empezar a ver llegar una novedad destacada que puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa inesperada. Es momento de apostar claramente por una situación que se va moviendo por momentos, estos fenómenos invernales que hemos visto al inicio del año van a seguir siendo una realidad.

Confirma la AEMET que no habrá tregua

Tal y como nos explican desde el Tiempo: «Las previsiones meteorológicas para febrero de 2026 apuntan a un mes marcado por una mayor presencia de precipitaciones de lo habitual en amplias zonas del país, acompañado además de temperaturas ligeramente más cálidas de lo normal en buena parte de la Península. Los mapas de anomalías muestran que febrero podría continuar con la tendencia húmeda que estamos viviendo en las últimas semanas, especialmente en el oeste, centro y sur peninsular».

Seguiremos teniendo una inestabilidad propia de unos cambios que pueden llegar a ser los que nos marcarán de cerca. Será el día de empezar a preparar algunos elementos que pueden acabar siendo los que nos afectarán en estas jornadas en las que todo puede ser posible. Con la mirada puesta a un giro destacado que puede convertirse en la antesala de algo más que tenemos por delante. Si nos fijamos en la misma previsión: «Según la previsión mensual, gran parte de España se situará en un escenario de lluvias por encima de la media climatológica. Las zonas más destacadas son el noroeste y norte de Extremadura, donde se espera un mes claramente más húmedo de lo normal; amplias áreas del centro y sur, también con anomalías positivas de precipitación; y el Mediterráneo y Cantábrico más oriental, con valores ligeramente más húmedos de lo habitual. Sólo algunas áreas concretas, como Canarias, se moverían en valores cercanos a lo normal para esta época del año. Este patrón apunta a la llegada frecuente de borrascas atlánticas y frentes activos, favoreciendo episodios de lluvia continuados a lo largo del mes».

No es una anomalía, pero teniendo en cuenta que llega de un mes de enero en el que quizás no esperaríamos más y más lluvias, la realidad nos afectará de lleno: «Además, febrero suele figurar entre los meses más lluviosos del año en regiones como Canarias, así como en provincias del sureste como Almería y Granada, donde las borrascas y situaciones inestables pueden dejar acumulados significativos. Por el contrario, este mes suele ser más seco en áreas del nordeste peninsular, especialmente en Aragón y Cataluña, donde las precipitaciones acostumbran a ser más escasas en comparación con otras zonas del país».