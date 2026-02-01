Arbeloa: «Tenéis la suerte de tener enfrente a un entrenador al que no hay que explicarle lo que es el Real Madrid»

Álvaro Arbeloa atendió a los medios de comunicación tras la sufrida victoria del Real Madrid frente al Rayo Vallecano. Tras un encuentro muy malo, otro más, de los madridista, Mbappé dio los tres puntos a los blancos después de transformar un penalti en el minuto 100 de partido. Una victoria que deja un muy mal sabor de boca en el Bernabéu. Bellingham se lesionó y Vinicius no estará contra el Valencia por sanción.

«El Bernabéu nos ha empujado para sacar este partido adelante. Es un equipo incómodo y nos lo han puesto muy difícil. Hemos insistido, hemos dado dos veces al palo y al final la recompensa ha llegado tras tanto intentarlo. No era un partido fácil y lo han sacado contra un rival muy complicado», comenzó el entrenador del Real Madrid agradeciendo a una afición que les pitó y arropó.

«Da mucho impulso ganar siempre y tenemos que trabajar desde la confianza de las victorias. Ahora vamos a tener dos semanas para trabajar con el equipo y tenemos muchas ganas», comentó.

«Es muy importante poder hacer equipo porque hasta ahora hemos tenido más partidos que entrenamientos. Estaba echando de menos ese tiempo para poder trabajar y enfocados en mejorar individual y colectivamente en ese tiempo», continuó.

Sobre las palabras de Valverde, que dijo que era un gran partido, comentó lo siguiente: «Han hecho un gran esfuerzo. Me quedo con eso. Tenemos muchas cosas que trabajar y que mejorar. En estas semanas trataremos de que el equipo trabaje. Ha sido una victoria de alma».

También habló de los pitos del Bernabéu: «Respeto mucho al público del Bernbéu y siempre le pediré el apoyo». «El otro día perdimos en Lisboa, pero veníamos de ganar contra Villarreal, Mónaco y Levante. Veo de donde venismos y queremos mejorar. Estos jugadores han demostrado una mentalidad muy fuerte, como en todos los partidos».

«Está haciendo un esfuerzo muy grande todos los días por jugar. Muchas veces no los sabéis, pero no llegan en las mejores condiciones. No ha podido seguir tras el descanso», comentó sobre Asencio y esa dolencia que tiene en la tibia.

También habló de Bellingham: «Venía en perfectas condiciones para jugar y tras hacer grandes esfurzos. Es una baja importante, pero tengo una plantilla extraordinaria. Que nadie se olvide que hay 17 jugadores que fueron campeones de Europa hace año y medio».

A la hora de ser preguntado por el árbitro, comentó lo siguiente: «La expulsión sí me ha parecido, el penalti no lo vi, pero me dijeron que era claro y los nueve minutos de añadido tendría que haber sido alguno más. No hubiese pasado nada».

Tras dejar claro que «no» le preocupa el juego del equipo, habló del público: «Respeto todo, pero nos han llevado a la victoria. Los jugadores son mejores cuando la afición está con ellos y hoy se volvió a demostrar». «Tenéis la suerte de que tenéis un entrenador enfrente al que no le tenéis que explicar lo que es el Real Madrid», finalizó.