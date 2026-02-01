Una asistente al mitin de campaña del PSOE en Aragón ha gritado «¡hijo de puta!» al líder socialista, Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno ha acudido al acto en Teruel junto a la candidata del partido para las próximas elecciones autonómicas en la región, Pilar Alegría, y el secretario general del PSOE de Teruel, Rafael Guía, justo una semana antes de que se abran las urnas en la autonomía.

Sánchez ha tomado la palabra en Teruel después de Alegría y de Guía. El jefe del Ejecutivo se ha subido al escenario mientras sonaba la canción con la que el PSOE suele amenizar sus actos. Una vez que la música se ha cortado, una persona que estaba asistiendo al acto ha gritado «¡hijo de puta!».

«Bueno, bueno», ha reaccionado el secretario general del PSOE. Acto seguido, el resto de militantes y simpatizantes socialistas ha comenzado a gritar «¡fuera, fuera!», en alusión a la persona que se había colado en el mitin para insultar al presidente del Gobierno.

Además, la muchedumbre socialista ha jaleado a Sánchez y le ha apoyado al grito de «¡no estás solo!». «Ya lo sabemos», ha subrayado el líder del PSOE mientras daba las gracias a los asistentes por su amparo.

«Sabemos que quien insulta es quien no tiene argumentos y quien no tiene nada que ofrecer a sus sociedades», ha expresado para zanjar esta intromisión en el acto del PSOE organizado una semana antes de los comicios autonómicos en Aragón.

El presidente del Gobierno ha continuado el mitin con críticas a Vox y al PP: «Hay dos modelos, el de PP y Vox y el de Pilar Alegría». «Quien quiera frenar al PP y Vox, a votar a Pilar Alegría y al PSOE con la papeleta del puño y la rosa», ha incidido. «Como hemos visto, Aragón no necesita la soberbia y los insultos de Azcón ni la misoginia de Abascal, sino la alegría», en referencia al apellido de la candidata socialista.

Alegría y su derrota con Azcón

Alegría ha comenzado su discurso, previo a la intervención de Sánchez, asegurando que ella misma había ganado a Jorge Azcón, actual presidente popular de Aragón, cuando ambos se enfrentaron en las elecciones locales de Zaragoza.

Y es que en 2019, Alegría se postuló como alcaldesa de Zaragoza en unas elecciones en las que competía por el consistorio con Azcón. Entonces, el político del PP consiguió reunir más votos para lograr el bastón de mando del Ayuntamiento.

Tras no lograr la alcaldía, el Ejecutivo la colocó como delegada de Gobierno en Aragón hasta que Sánchez la nombró en 2021 ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Ahora, Alegría se ha vanagloriado de que en aquellos municipales logró una victoria pírrica. Porque, pese a que no gobernó, fue la fuerza más votada: «En 2019 gané a Jorge Azcón y el 8 de febrero vamos a volver a ganar». «Aquí esta el modelo de las derechas y el de los derechos. «Entre Azcón y Alegría, que más tengo que decir con estos apellidos», ha reflexionado la dirigente socialista.