Azcón propone un Plan Estratégico de Logística para impulsar la creación de nuevas plataformas en Aragón

Jorge Azcón, candidato del Partido Popular a la reelección a la Presidencia del Gobierno de Aragón, ha avanzado que aprobará un Plan Estratégico de Logística que vertebre toda la comunidad autónoma y convierta la región en una «gran plataforma logística» para España.

Según ha destacado, es la aragonesa una de las comunidades autónomas que lo tiene «todo» para posicionarse como «referente logístico internacional». En este sentido, ha reseñado que Aragón ocupe una «ubicación estratégica privilegiada» al unir Madrid y Barcelona. Ello, además de reunir en un radio de 300 kilómetros hasta el 60% del PIB nacional.

Azcón, que ha desgranado una de las propuestas más importantes de su programa electoral, ha puesto en valor que la apuesta de su partido por el sector de la logísticpo, que vertebrará toda la autonomía, será esencial para generar «oportunidades» en la región.

A su juicio, «los gobiernos tienen que ser ágiles para que las empresas que quieran puedan crecer, ágiles para tener los suelos preparados». «Es crecimiento, son puestos de trabajo y mejor economía, y esa es la mejor garantía de calidad de nuestros servicios públicos. Desde el Partido Popular tenemos claro que apostar por la logística es apostar por Aragón», ha asegurado.

El hub de Fraga

Durante un acto celebrado en la mañana de este viernes en la Plataforma Logística de Fraga, Azcón también ha anunciado nuevos planes de inversión en este enclave para ampliar su superficie en más de 107 hectáreas. En concreto, aumentará su espacio en más de 201.000 metros cuadrados.

La plataforma logística de Fraga, que cuenta con acceso directo a la A2/AP2, es el eje principal en el que confluyen los flujos de mercancías entre España y Europa. El mismo, se se encuentra a sólo 33 kilómetros de Lérida, lo cual, garantiza una proximidad estratégica con Cataluña. Tal y como ha destacado el propio Azcón, se trata de un «nodo logístico clave» dado que su conectividad permite distribuir, en menos de tres horas, cualquier elemento a Barcelona, Zaragoza, Tarragona y el sur de Francia.

Su «posición privilegiada», ha asegurado, convierte a la región de Fraga en un «enclave fundamental para descongestionar nodos saturados y extender el crecimiento industrial hacia territorios estratégicos del interior». Con todo, ha asegurado que «llevar a cabo su ampliación es fundamental para impulsar su desarrollo estratégico».