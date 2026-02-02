Diez pruebas clave demuestran que la ‘trama Cerdán’ estaba organizada para delinquir y ocultar sus manejos

La investigación de la UCO ha reunido diez pruebas documentales y testimoniales que acreditan que la trama corrupta de Santos Cerdán ha sido consciente desde el inicio de las ilegalidades que estaba cometiendo, que estaba organizada para delinquir y para ocultar sus manejos. Anotaciones manuscritas, audios, mensajes privados, contratos sin contenido real y gastos encubiertos han configurado un patrón sostenido de ocultación y control interno que refuerza la tesis del conocimiento deliberado de los hechos.

Tal como constata OKDIARIO, desde los primeros indicios, la documentación ha reflejado una estrategia orientada a minimizar riesgos, evitar rastros y mantener las decisiones relevantes fuera de los canales ordinarios. Lejos de actuaciones improvisadas, el material incorporado ha dibujado una estructura organizada y persistente. En este momento, lejos de colaborar con la investigación, los investigados de la trama de amaño de contratos lo niegan todo. Como ocurrió con el caso del ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en lugar de arrojar luz se han afanado por tratar de tapar y borrar todas las pruebas que les puedan incriminar.

Las pruebas contra la trama

1. Anotaciones manuscritas en videoconferencias

Durante varias reuniones telemáticas los empresarios mostraban en pantalla notas escritas a mano con expresiones como «contaminado», «mala gente» o «posición ok». El contenido literal de estas palabras ha servido para clasificar personas y situaciones, evidenciando una evaluación consciente de riesgos y alianzas. En lugar de hacer documentos y contratos claros, sorteaban los cauces normales para con palabras clave trazar sus estrategias para conseguir sus objetivos.

Además, en un dispositivo móvil se ha encontrado imágenes acompañadas de la advertencia literal «para uso particular no publicar». La frase ha reflejado la conciencia explícita de que el contenido no debía trascender.

Extracto del informe de la UCO donde se ve que Antxon contactó con el directivo de Acciona para ver cómo poder conseguir contratos públicos.

2. Apagado deliberado de teléfonos móviles

Los implicados en el caso apagaban de forma sistemática sus móviles antes de determinados encuentros presenciales. Esta práctica ha coincidido con reuniones clave, lo que ha apuntado a una voluntad expresa de evitar registros o intervenciones. No se fiaban de ellos mismos o de que la UCO tuviera pinchados sus teléfonos y pudieran grabar esas citas.

3. Uso de la aplicación encriptada Threema

Las comunicaciones sensibles iban por Threema, una aplicación de mensajería cifrada. La elección de esta plataforma refuerza la idea de que los participantes han buscado conscientemente un entorno de comunicación opaco. También se ha detectado el uso de Signal en el móvil del socio de Cerdán Antxon Alonso.

Extracto del informe de la UCO donde exponen las precauciones de la trama para evitar ser cazados.

4. Alquiler de una vivienda para reuniones secretas

La trama ha alquilado viviendas que no se han destinado a residencias habituales, sino a la celebración de encuentros discretos. El uso exclusivo de este espacio para reuniones ha añadido un nivel adicional de clandestinidad. En lugar de reunirse en sedes oficiales de Acciona operaban en la sombra.

5. Temor por las detenciones

Cerdán mantuvo contacto con el director de Carreteras tras la salida de José Luis Ábalos. Ante las primeras sospechas de seguimientos e investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción Cerdán le trasladó: «Espero que no te toque». Además, Cerdán, sabedor de los tejemanejes, mostró preocupación porque el director General de Carreteras podría «contar lo que hay».

6. Nota de Antxón sobre contratación ficticia

Entre los documentos incautados en los registros ha aparecido una nota con el texto manuscrito: «Francisca Muñoz. Que hacía? Trabajo?». La pregunta escrita a mano ha evidenciado el conocimiento de una contratación sin funciones reales acreditadas por parte de la mujer de Cerdán en Servinabar, la empresa del dirigente socialista y Antxon Alonso.

Cuartilla doblada donde Antxon Alonso se preguntaba cómo justificar los pagos a la mujer de Cerdán si no trabajaba realmente: «Francisca Muñoz, trazabilidad, ¿qué hacía?, ¿trabajo?».

7. Chats sobre los gastos de «Paqui»

En conversaciones entre Antxon y su mujer se abordaron los gastos excesivos de «Paqui» en El Corte Inglés. En uno de los mensajes se lee: «Le tenéis que coger entre los dos y hablarle claro», lo que ha mostrado una supervisión directa del flujo de dinero. Cerdán y su familia usaban una tarjeta de la empresa a pesar de que, supuestamente, no tenían nada que ver sobre el papel. En realidad, ese negocio era la tapadera para que el político del PSOE gastara.

8. Audios de Santos sobre destrucción de pruebas

Uno de los audios incorporados ha recogido una frase especialmente reveladora: «Que no voy a decir, que yo traigo el papel, lo apuntamos y lo vemos, punto… ya está, que no hay que decir tantas cosas… pun, se pone, se ve y, y se rompe». La literalidad ha apuntado a la intención de no dejar rastro documental.

9. Contratos genéricos de Servinabar

Los contratos analizados de Servinabar con sus empresas socias no incluían una descripción real y detallada de los trabajos supuestamente realizados. La vaguedad de los documentos ha impedido verificar prestaciones efectivas y apunta a que se trataba de peajes o comisiones para lograr los contratos públicos.

10. Viviendas de Santos pagadas como gasto empresarial

El alquiler de viviendas vinculadas a Cerdán y sus muebles fueron abonados por Servinabar y presentados como gasto de empresa. La imputación contable no se ha correspondido con una actividad profesional demostrable.

Fotos rescatadas por la UCO de Antxon Alonso a su mujer presumiendo de tener en un piso clandestino y en el mítico bar ‘Penta’ a Santos Cerdán hablando con el directivo de Acciona.

A este conjunto se han sumado otros indicios relevantes. El uso de efectivo fuera de los canales oficiales también hacen sospechar a la UCO. Por ejemplo, un comerciante amigo de la trama, encargado de blanquear billetes de dicha trama, pidió entre risas «quedarse unos cuantos», según consta en uno de los informes.

En otro momento, Santos Cerdán escribió a Koldo García: «Se han hecho varios nombramientos, como no podamos meter alguno, nada será posible». No le valía los nombramientos normales de Ábalos, quería alguno que fuera más de su cuerda para sus intereses personales.

En otro chat otro miembro de la trama presionaba para amañar la adjudicación el Puente de Sevilla: «Madre mía, hay que hablar con el subse [el subsecretario de Transportes]».

Además, los pagos de Acciona a Servinabar se adelantaban con el confirming sin que constara como transferencia directa al uso. El confirming es un mecanismo financiero por el cual una empresa grande gestiona el pago a sus proveedores a través de una entidad bancaria, que les ofrece la posibilidad de cobrar sus facturas de forma anticipada. En este caso permitió que Servinabar recibiera millones de euros antes del vencimiento de las facturas, financiados por el banco pero con el respaldo y la garantía de Acciona, sin que ese adelanto apareciera como una transferencia. De este modo, el flujo de dinero quedaba formalmente canalizado como una operación financiera con el banco, aunque en la práctica suponía una inyección anticipada opaca.

Los investigadores han situado estos hechos en una dinámica prolongada en el tiempo, basada en la opacidad, la compartimentación de la información y el uso de intermediarios. La repetición de conductas ha descartado el azar y ha apuntado a una planificación consciente, donde cada gesto aparentemente menor ha concentrado una visión completa del riesgo asumido.

La causa sigue abierta, pero las pruebas ya incorporadas han trazado un dibujo coherente y persistente. En él, los silencios programados, las notas manuscritas y los contratos vacíos han hablado con la misma fuerza que los documentos oficiales. Y en ese murmullo constante, la conciencia de ilegalidad ha quedado expuesta con nitidez.