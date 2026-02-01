Kiko Jiménez habla como nunca de la relación con su padre, detenido por apuñalamiento: «Me da vergüenza»

La detención del padre de Kiko Jiménez ha vuelto a colocar al colaborador en el centro de una actualidad que le afecta de manera directa. El suceso, ocurrido en Linares (Jaén) y conocido públicamente el pasado 10 de enero, ha reabierto una historia familiar marcada por la ausencia, la distancia y una relación rota desde la infancia. Por primera vez en mucho tiempo, Jiménez ha hablado con crudeza sobre lo ocurrido y sobre el vínculo inexistente que mantiene con su progenitor, Fernando Martínez, actualmente en prisión provisional sin fianza.

La noticia trascendió a través del programa No somos nadie y tuvo un impacto inmediato tanto en el entorno mediático como en el personal del propio Kiko Jiménez, novio de Sofía Suescun. La gravedad de los hechos y la repercusión pública de su apellido lo situaron en una posición incómoda, obligándole a afrontar preguntas sobre un pasado que nunca ha tratado de maquillar, pero que ahora regresa con una dureza renovada.

Han saltado todas las alarmas

Los hechos que han desencadenado esta situación se remontan al pasado 8 de enero. Según la información revelada por la periodista Marta Riesco, Fernando Martínez protagonizó una fuerte discusión en una armería de Linares que terminó con un hombre apuñalado. Tras el incidente, el presunto agresor se atrincheró en su domicilio, lo que obligó a desplegar un importante dispositivo policial en la zona.

La intervención se prolongó durante horas hasta que, con la correspondiente orden judicial, la policía procedió a su detención a las 15:30 horas del día siguiente. La investigación judicial ha considerado los hechos de tal gravedad que el juez decretó prisión sin fianza por un presunto delito de tentativa de homicidio, una decisión que subraya la dimensión penal del caso.

Kiko Jiménez no tuvo conocimiento de lo ocurrido por canales oficiales. «Me enteré por mensajes en redes sociales», ha explicado, detallando que fueron vecinos de su pueblo quienes comenzaron a escribirle para contarle que su padre estaba atrincherado en casa, rodeado de agentes, con un ambiente de tensión marcado por el ruido y la presencia de armas. Una información fragmentaria y caótica que, sin embargo, le permitió comprender rápidamente la magnitud de lo sucedido.

¿Cómo se siente Kiko Jiménez?

Lejos de cualquier intento de justificar o minimizar los hechos, Jiménez se ha mostrado contundente en su valoración personal. «Me da vergüenza verle así, se tenía que haber evitado», ha reconocido, evidenciando el impacto emocional que le produce ver su apellido vinculado de nuevo a un episodio de violencia. Sus palabras no esconden el dolor, pero tampoco la distancia emocional que mantiene desde hace décadas con su padre biológico.

Esa separación no es reciente ni fruto de un conflicto puntual. La relación entre ambos ha sido, en la práctica, inexistente desde siempre. Jiménez ha recordado en numerosas ocasiones que sus padres se divorciaron cuando él tenía apenas un año y que, desde entonces, la figura paterna desapareció por completo de su vida cotidiana. «Nunca he tenido a mi padre, así que, cuando no tienes algo, no puedes echarlo de menos», afirmaba ya en 2019 durante una intervención televisiva, en la que abordó con serenidad una ausencia que asumió desde niño.

Para el colaborador, el concepto de paternidad nunca estuvo ligado a Fernando Martínez. Ese rol lo ocupó su abuelo materno, junto a su madre, Carmina, quienes se hicieron cargo de su educación y de su desarrollo personal en un contexto marcado por las dificultades económicas y la falta de apoyos externos.

La relación de Kiko Jiménez con su padre

El primer recuerdo que Kiko Jiménez conserva de su progenitor está, de forma significativa, vinculado a un centro penitenciario. Tenía cinco años cuando lo vio por primera vez. «A los cinco años es la primera vez que yo lo veo y él estaba en la cárcel. Tengo el recuerdo de un refresco de cola y de verle detrás de un cristal», relató emocionado durante su paso por GH VIP 7. Aquella escena, breve y fría, no dio lugar a ningún tipo de vínculo afectivo ni a una presencia continuada en su vida.

Tras ese encuentro, padre e hijo no volvieron a verse hasta que Jiménez alcanzó la mayoría de edad. Fue entonces cuando, por iniciativa propia, decidió intentar un acercamiento que tampoco fructificó en una relación estable. A pesar de algún contacto esporádico y de un intento de reconciliación en 2019, cuando recibió un audio de su padre que confesó que le «llegó al alma», la realidad es que la distancia nunca se cerró del todo.

Mientras tanto, Fernando Martínez continuó residiendo en Linares, donde, según testimonios locales conocidos estos días, arrastraba un historial de conflictos, altercados en locales de ocio y presuntas actividades irregulares. Un contexto que refuerza la idea de dos vidas completamente separadas, unidas únicamente por un vínculo biológico que nunca se tradujo en nada real. Por eso, Jiménez no quiere saber nada de los problemas de su progenitor.