Kiko Jiménez rompe su silencio y confiesa lo que siempre ha ocultado sobre su padre
Kiko Jiménez reconoce que se ha quedado "en shock" tras la detención de su padre
El influencer ha explicado que la última vez que vio a su padre fue con 17 años
Llevamos muchos años hablando de Kiko Jiménez. Sabemos cómo se hizo famoso, cómo fue su relación con Gloria Camila y qué siente actualmente por Sofía Suescun. Le hemos visto en Mujeres y Hombres y Viceversa, en Supervivientes, en Gran Hermano y en multitud de programas de Telecinco. Pero, ¿por qué nunca habla de su padre? El influencer ha roto su silencio después de salir a la luz que su progenitor, Fernando Martínez, está en la cárcel. Lo peor es que no es la primera vez.
Kiko Jiménez ha explicado que lleva mucho tiempo sin saber nada de su padre. Eso sí, reconoce que se quedó sin palabras cuando le llamaron para contarle que había sido detenido. «No sé nada de él, nada. Llevo mucho tiempo sin saber nada de él», ha contado durante una entrevista que ha concedido en ¡De Viernes!. Según cuenta, desgraciadamente conoció a su progenitor cuando este estaba cumpliendo condena. «La primera vez tengo un recuerdo muy escaso porque era muy pequeño y lo vi en la cárcel. Fue muy trágico. Y la última vez yo tenía como 17 años y no tenía nada que ver».
Kiko Jiménez en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)
El programa Fiesta ha mostrado las imágenes de Fernando Martínez esposado y rodeado de policías y Kiko admite que le ha costado asimilarlo. «Me da vergüenza verle así. Creo que se tendría que haber evitado a toda costa que llegara a un límite así (…) A mí me sabe mal porque es mi padre, pero yo no tengo nada que ver», recalca. De esta forma, ha dejado claro que nada de lo que haga Fernando debería afectarle porque objetivamente son personas desconocidas. Nunca han tenido relación.
Kiko Jiménez no quería tocar el tema de su padre, pero se ha visto obligado a hacerlo para confirmar que ha tenido otros problemas con la justicia y para aclarar que él no le habla desde hace años. De hecho, se enteró de su detención a través de conocidos que tienen en común. «Voy en el coche con Sofía y de repente veo un montón de mensajes de gente de mi pueblo que me están enviando lo que está sucediendo, casi que a tiempo real (…) Me cuentan que mi padre está atrincherado en su casa, que hay un montón de policías fuera», ha explicado durante su entrevista.
El segundo «padre» de Kiko Jiménez
Kiko Jiménez con su familia. (Foto: Instagram)
A pesar de todo, Kiko Jiménez se siente afortunado porque fue su abuelo quien ocupó el papel de su padre. «Aprendí muchas cosas de él. Todo lo que soy se lo debo a él porque mi madre trabajaba para sacarme adelante y yo me quedaba con él. Me enseñó a todo. Nunca he echado en falta a nadie con él», ha declarado visiblemente afectado. Por desgracia, su abuelo ha fallecido, aunque le sigue teniendo muy presente y se siente orgulloso de haberse podido despedir de él.
«Fue una suerte poder hacerlo… Pase días allí con él y tuve varias conversaciones antes de irse», ha declarado con los ojos vidriosos. «Él tenía claro que se iba, me dijo que perdonara y que sepa pedir perdón, y sobre todo que cuidara lo que tengo y que nadie destruya lo que tengo con Sofía, que la cuide, que esté con ella porque él la quería mucho también a ella».
En este proceso, Kiko contó con el apoyo de su novia Sofía, quien le dio la mano y no se separó de él en ningún momento.