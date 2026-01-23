¿Cuánto dinero va a cobrar Kiko Jiménez por sentarse en el plató de ‘De Viernes’?

Kiko Jiménez lleva meses en el centro de la polémica, especialmente después de la ruptura entre Maite Galdeano (su suegra) y Sofía Suescun (su novia). La navarra le culpaba directamente al andaluz de su distanciamiento con su hija, acusándole de ser una mala influencia y de haber roto la relación familiar. Desde ese momento, el andaluz ha estado mucho menos presente en los platós, especialmente tras salir a la luz una posible infidelidad de Sofía con un influencer, por lo que la pareja se ha centrado en tratar de salvar su relación, algo que parecen estar consiguiendo. Pero la polémica le vuelve a salpicar, esta vez por algo de lo que no es culpable, motivo por el que irá al plató de De Viernes y por lo que cobrará una suculenta cantidad de dinero.

Hay que remontarse al pasado día nueve de enero, cuando Fernando Martínez, padre del colaborador, era detenido en Linares, localidad de Jaén en la que reside y de la que es natural también Kiko. Todo habría ocurrido, según las noticias que han trascendido, en una armería en la que hubo un altercado, que terminó con un supuesto apuñalamiento a una persona con un arma blanca.

El suceso habría ocurrido un día antes, el día ocho de enero, pero las autoridades no dieron con él hasta 24 horas después de lo sucedido. La noticia y hasta las imágenes de la detención no se hicieron públicas hasta el día 10 de enero, cuando programas como No somos nadie y Fiesta comenzaron a sacar más datos.

En un adelanto de lo que se verá esta noche en De Viernes, Jiménez lamenta haber tenido que ver esas imágenes de su padre detenido: «Tener que ver la cara de tu padre, en esas condiciones, en pijama, esposado, no es plato de buen gusto». Además, se puede ver que no puede evitar emocionarse al verle.

La complicada relación de Kiko Jiménez con su padre

Su relación con su padre nunca ha sido buena, hablando de ella en algunas ocasiones en televisión: «Mi padre estuvo en la cárcel, pero no soy la persona más indicada para contar el motivo», confesó ante las cámaras. «Mis padres se divorciaron cuando yo tenía un año. Nunca he tenido a mi padre, así que, cuando no tienes algo, no puedes echarlo de menos. Mi abuelo ha sido mi figura paterna», así lo contaba en un Deluxe hace años.

¿Cuánto cobrará Kiko Jiménez por su entrevista en ‘De Viernes’?

Aunque es sabido que se trata del programa que mejor paga a sus invitados, llegando a decirse que había llegado a firmar contratos de 100.000 euros en algunos casos, gracias a su directora se sabe que las cantidades son menores. Julia Tapia aseguraba hace semanas que los cheques firmados eran grandes, pero no tanto como se dice.

«Normalmente, se dan cifras disparatadísimas que no suelen tener que ver con la realidad. Ojalá pudiésemos manejar esas cifras», decía al portal de televisión Blupper. Gracias a Elisa Mouliáa, que las tuvo que hacer públicas ante el juez, sabemos que esas exclusivas suelen estar más cerca de los 30.000 euros, aunque cada negociación en su mundo.