Sánchez califica de «violentos» a los que le insultan pero protege a quienes llaman «asesina» a Ayuso

El Gobierno ha puesto el grito en el cielo por los insultos recibidos este domingo por Pedro Sánchez en Teruel, durante un mitin de campaña junto a su candidata socialista al Gobierno aragonés, la ex ministra Pilar Alegría. Una mujer presente en el acto irrumpió al grito de «¡hijo de puta!». Después se ha sabido que la protagonista es concejal del PP en un minúsculo pueblo valenciano, Vallanca, de un centenar de habitantes: Belén Navarro Cañete, que así se llama esta edil, acudió al mitin para reventarlo a golpe de insulto personal contra Pedro Sánchez. Fue expulsada del local de inmediato.

Moncloa ha aprovechado este incidente para responsabilizar de lo ocurrido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y calificar de «violencia» esa forma de increpar a Pedro Sánchez. Eso sí, mientras tanto, el propio Sánchez calla complaciente cuando desde sus filas, destacados altos cargos como su ministra Diana Morant o su ex ministra y actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, tildan de asesinos a los populares Mazón y Ayuso.

A través de un comunicado difundido este domingo por Moncloa, permitir que Pedro Sánchez sea insultado es «naturalizar la violencia en el debate público», algo que califica de «inadmisible».

«Los insultos en política son el recurso de quien no tiene nada que ofrecer», dice el comunicado emitido este domingo por el Gobierno, el mismo que tiene en su seno a la ministra Diana Morant, que acusa al valenciano Carlos Mazón de «causar la muerte» por la devastadora DANA que asoló Valencia en octubre de 2024. Y el mismo Gobierno que contó en su nómina de ministras a la socialista Reyes Maroto, que ha llegado a atacar a Isabel Díaz Ayuso calificando de «asesinatos» las muertes en las residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid durante el Covid, lo que en la práctica supone llamar asesina a la presidenta madrileña, pese a que la pandemia fue minimizada hasta el último momento por el Gobierno de Sánchez y España se convirtió en uno de los países en el que el virus tuvo efectos más devastadores.

Pedro Sánchez, que tras la derrota monumental sufrida por el PSOE en las elecciones extremeñas encara otro descalabro de órdago en Aragón con Pilar Alegría como cabeza de cartel –a la que él patrocinó personalmente para purgar en su día al antisanchista Lambán–, ha puesto en marcha la maquinaria oficial de Moncloa par intentar rentabilizar los insultos que le ha propinado este domingo esa edil durante el mitin de Teruel.

«Los insultos en política son el recurso de quien no tiene nada que ofrecer», dice ahora el Gobierno en esta nota oficial sin censurar en ningún momento los lanzados por altos cargos del PSOE y de sus socios en el Ejecutivo, Sumar, contra dirigentes del PP.

«Cada minuto que pasa sin que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, condene públicamente [a la edil de ese pequeño pueblo que ha increpado este domingo a Sánchez] le convierte aún más en cómplice de lo ocurrido y certifica su liderazgo menguante», afirma igualmente la nota difundida este domingo por Moncloa, en la que se victimiza al presidente Sánchez.