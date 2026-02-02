Los 2 ‘ciudadanos’ que piden el indulto a García Ortiz: el padrino de Peramato y ex vocal del CGPJ por IU y una juez de izquierdas

Fuentes gubernamentales filtraron esta pasada semana que la petición de indulto para García Ortiz había sido presentada por dos ciudadanos, dos particulares. Pero la realidad es bien distinta. Las firmas que aparecen en el escrito de solicitud de esa medida de gracia demuestran que no son dos particulares sin más, sino un fiscal al que IU colocó de vocal en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que prosperó en la Carrera Fiscal al calor del sanchismo, Félix Pantoja García; y una juez izquierdista, María Virginia García Alarcón, magistrada que fue del Tribunal Supremo. Ambos están ahora jubilados.

Félix Pantoja García fue el padrino de Teresa Peramato en su toma de posesión como fiscal general del Estado en sustitución del condenado Álvaro García Ortiz, pide ahora para éste el indulto. García Ortiz fue condenado por el Tribunal Supremo por haber cometido, siendo fiscal general del Estado, un delito de revelación de secretos en el Tribunal Supremo. Su víctima fue la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

Quien ahora solicita el indulto para García Ortiz prosperó con en la Carrera Fiscal tras llegar al poder Pedro Sánchez. Antes ejerció como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta de IU. La petición de indulto la defiende ahora junto a María Virginia García Alarcón, ex magistrada del Tribunal Supremo.

Es decir, los ciudadanos que han pedido el indulto de Álvaro García Ortiz son un fiscal y una juez jubilados. Con su maniobra pretenden dejar sin efectos la sentencia que condenó al ex fiscal general, que conlleva su inhabilitación especial por un tiempo de dos años.

Pantoja es izquierdista y escribe tribunas en ElDiario.es desde el año 2023. Sus últimos artículos han sido en defensa de Álvaro García Ortiz, al que se esfuerza en presentar como víctima en vez de como condenado por un delito cometido con clara tendenciosidad política aprovechándose de la Fiscalía General del Estado, un hecho sin precedentes en la historia democrática de España y en la de cualquier otro país occidental. Sin embargo, Pantoja García opta por cuestionar la independencia de los jueces y tribunales –pese a haber ocupado asiento en el CGPJ–, desaprueba la condena de García Ortiz y, para rematar su argumentario, sostiene que éste es víctima de una sentencia injusta que, por tanto, ha de quedar sin efectos prácticos para quien fue colocado por Sánchez al frente del Ministerio Público.

Este ex fiscal que pide el indulto de Álvaro García Ortiz también puso en tela de juicio la investigación de la Sala Segunda del Tribunal Supremo escribiendo una tribuna que tituló: Una investigación penal al fiscal general del Estado que causa perplejidad y honda preocupación.

«Ni los propios conocedores del mundo judicial alcanzamos a entender esta actuación, en la que se procede de modo tan insensible por la gravedad de lo que se promueve, que resulta extremadamente desproporcionado», criticó en su artículo.

Félix Pantoja también es un estrecho colaborador de la nueva fiscal general del Estado que le eligió, junto a la teniente fiscal del Supremo Ángeles Sánchez Conde, como padrino en su toma de posesión celebrada el pasado 4 de febrero.

Ambos estuvieron en primera fila acompañando a Teresa Peramato sabiendo que habían solicitado el indulto de Álvaro García Ortiz. También asistió al acto García Ortiz. Y, ante él, Peramato pidió «sanar la herida» de la división que existe dentro del Ministerio Público a raíz de la condena de García Ortiz.

Ascendió con el Gobierno del PSOE

Félix Pantoja también ascendió a fiscal de Sala —máxima categoría de la Caarrera Fiscal— durante el Gobierno de Pedro Sánchez. Pantoja fue nombrado fiscal de Sala de Seguridad y Salud en el Trabajo y coordinador de siniestralidad laboral. Gracias a este ascenso, vio incrementado su salario.

El ex fiscal que firma la petición de indulto de Álvaro García Ortiz también comparte con él asociación. Ambos son de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que ha organizado una colecta para costear la multa a la que le condenó el Supremo y que, de esa forma, García Ortiz no tenga que pagarla de su bolsillo. Y así ha sido.

Tanto Álvaro García Ortiz como Dolores Delgado han colonizado con fiscales izquierdistas la cúpula del Ministerio Fiscal. Durante el mandato de Delgado, la mayoría de los ascendidos a la categoría de fiscal de Sala han sido fiscales afiliados a la izquierdista UPF.

El indulto de Álvaro García Ortiz

OKDIARIO ha accedido a la petición de indulto para Álvaro García Ortiz en la que Félix Pantoja García y María Virginia García Alarcón solicitan a Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones, que el Gobierno conceda el ejercicio de la gracia de indulto.

«La presente solicitud de concesión de la gracia de indulto se realiza conforme autorizan los artículos 6.2 de la Constitución Española, 130.4 del código penal y el artículo 19 de la ley 18/6/1870 reguladora para el ejercicio de la gracia de indulto», exponen.

Y prosiguen: «La solicitud de indulto se extiende a las penas principal y accesorias e incluso a la de inhabilitación para el cargo público que se expresa en el fallo, lo que se solicita que así se haga constar en la concesión, conforme establece el art. 6 de la ley reguladora».

Detallan que realizan la solicitud «por existir evidentes razones de justicia, equidad e incluso utilidad pública a que se refiere el artículo 11 de la ley reguladora y que no causa perjuicios a terceros de conformidad con el artículo 15 de la ley reguladora».

Piden a Félix Bolaños que tramite el escrito en el seno del Gobierno para que éste acabe concediendo el indulto a Álvaro García Ortiz, librándole así de la inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado. El escrito de solicitud fue firmado el pasado 15 de diciembre de 2025.