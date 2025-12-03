Giro drástico en el accidente de Alcúdia: la mujer movió el cadáver de su marido y dijo que conducía él

Vuelco total en la investigación del accidente mortal de Alcúdia en el que falleció un hombre de 53 años y cuatro personas resultaron heridas. La Guardia Civil apunta ahora que la mujer que aseguró que iba de copiloto era realmente la conductora, que tomó una rotonda al revés y provocó el choque frontal con otro coche.

La Benemérita le imputa a la mujer de 29 años y de origen neerlandés un delito de homicidio por imprudencia grave y tres delitos de lesiones por imprudencia grave por el siniestro, ocurrido en la madrugada del pasado sábado 15 de noviembre en la carretera Ma-3460, muy cerca de la conocida rotonda del caballo.

En el vehículo responsable del accidente viajaban dos personas, un varón de 53 años que murió en el acto y la ahora investigada, ambos de nacionalidad de Países Bajos. La mujer, aprovechando la ausencia de testigos, afirmó desde el primer momento a los agentes que el conductor del turismo era el hombre fallecido.

El Equipo de Investigación de Siniestros de la Guardia Civil de Tráfico abrió rápidamente una investigación para esclarecer los hechos. Gracias a una inspección minuciosa de los indicios que pudieron ocasionar el choque y el informe del médico forense se ha podido concluir que la persona que conducía el coche responsable era la mujer.

Tras los resultados de dicha investigación, se le ha imputado a la conductora un supuesto delito de homicidio por imprudencia grave y tres supuestos delitos de lesiones por imprudencia grave, que pueden llevar aparejadas penas de prisión de 1 a 4 años, y privación del derecho a conducir hasta 6 años.

Uno de los heridos fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario Son Espases como politrauma severo, mientras que los otros tres con lesiones importantes fueron evacuados mediante dos ambulancias de soporte vital básico. En cuanto a los centros hospitalarios receptores, dos de los afectados fueron trasladados al Hospital de Manacor y otro al Hospital de Inca.

El accidente generó preocupación entre los residentes de la zona, ya que el tramo donde se produjo el siniestro acumula un volumen considerable de circulación, especialmente en periodos turísticos. Las autoridades recordaron la importancia de extremar la precaución en vías secundarias durante la noche.