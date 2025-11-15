Un muerto y cuatro heridos graves en un choque frontal de madrugada en Alcúdia

La tranquilidad de la madrugada en Alcúdia se vio interrumpida este sábado por un grave accidente de tráfico que dejó un balance de un fallecido, un herido de carácter grave y tres heridos leves. El siniestro, tuvo lugar en torno a las 02.00 horas, en la carretera MA-3460, en el punto kilométrico 1, muy cerca de la conocida rotonda del caballo, una zona con tráfico frecuente incluso en horario nocturno al encontrarse cerca de la zona de ocio del puerto de Alcúdia.

De acuerdo con los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU-061), el siniestro se produjo por una colisión frontal entre dos turismos en la que resultaron afectadas cinco personas. La violencia del impacto provocó que los primeros equipos sanitarios tuvieran que actuar con rapidez y desplegar un amplio dispositivo de asistencia.

Hasta el lugar se movilizaron dos ambulancias medicalizadas del SAMU-061 para atender a los heridos más graves. A pesar de los esfuerzos de los profesionales por estabilizar a uno de ellos en el mismo punto del suceso, finalmente perdió la vida debido a la gravedad de sus lesiones. El otro herido grave fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario Son Espases como politrauma severo.

Además, otros tres heridos con lesiones importantes fueron evacuados mediante dos ambulancias de soporte vital básico. En cuanto a los centros hospitalarios receptores, dos de los afectados fueron trasladados al Hospital de Manacor, otro al Hospital de Inca y el herido grave, como ya estaba previsto, fue llevado a Son Espases.

Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y de la Policía Local de Alcúdia se desplazaron rápidamente para asegurar la zona, ordenar el tráfico y evitar nuevos riesgos para los conductores que circulaban a esa hora. Los agentes también iniciaron la correspondiente investigación para determinar las causas exactas del choque, analizando factores como la velocidad, el estado de la vía y posibles imprudencias.

El accidente ha generado preocupación entre los residentes de la zona, ya que el tramo donde se produjo el siniestro acumula un volumen considerable de circulación, especialmente en periodos turísticos. A falta de conclusiones por parte de los investigadores, las autoridades recuerdan la importancia de extremar la precaución en vías secundarias durante la noche. Los agentes de la Benemérita se han hecho cargo de la investigación del accidente mortal.