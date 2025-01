Tremenda bronca entre Javi Poves y el vicepresidente del Cacereño

Javi Poves, ex jugador madrileño que con 24 años dejó el fútbol porque consideraba que era un deporte lleno de «corrupción», viajó por el mundo y lideró el Flat Earth, movimiento que nació para unir las voces de millones de terraplanistas en el mundo. Sin embargo, un tiempo después regresó a nuestro país y ahora presidente-entrenador del Moscardó, al que ha ascendido de Preferente a Segunda RFEF de manera consecutiva en dos años. El ahora dirigente y técnico se caracteriza por su sinceridad en las ruedas de prensa, y este fin de semana ha protagonizado una tremenda bronca tras la derrota de su equipo ante el Cacereño.

Javi Poves se sentó en la sala de prensa como habitualmente y empezó a rajar del equipo local por el tema de los horarios y un supuesto pacto de palabra que no se había respetado. En ese momento, el vicepresidente del Cacereño, que estaba presente en la sala, le reprochó lo que estaba diciendo y empezaron un cruce dialéctico nada agradable para los presentes que se ha hecho viral en las redes sociales.

«Iba a rajar del Cacereño, pero no sé si hacerlo… bueno, sí lo voy a hacer… No entendemos en absoluto porque se nos ha puesto el partido por la mañana, cuando se llegó a un acuerdo verbal para poner los dos partidos por la tarde y evitar hacer noche», reprochó Javi Poves refiriéndose a que el partido se disputó a las 12:00 horas, obligando a su equipo a pasar la noche fuera de Madrid, asumiendo así un mayor gasto económico. «Somos un club ultrahumilde en el que respetamos los pactos, ya sean escritos o hablados», insistió el presidente y entrenador del equipo de Usera.

Juan Miguel Olmedo, vicepresidente del Cacereño, replicó en público: «Discrepo, Javi, y si quieres te contesto». Pero Poves desmintió su versión de que «nosotros siempre jugamos por la mañana». «¿Te saco la lista de equipos a los que os habéis enfrentado por la tarde? Son más que los que habéis jugado por la mañana?», insistía el técnico visitante visiblemente molesto. «¿Que yo he llegado a un acuerdo para jugar por la tarde? No lo habré alcanzado contigo, que no sé ni quién eres. Hablé con el presidente, habla con él. Miento, tu presi es inaccesible. ¿Nos reímos de los WhatsApp o no?», añadía.

La cosa no quedó ahí. Poves también le recordó al Cacereño el precio de las entradas que puso para el partido de Copa contra el Atlético de Madrid: «No importa, si vosotros habéis ganado un millón de pavos con la Copa del Rey. Bueno, si pones las entradas a 200 pavos seguro que no habéis ganado tanto dinero. Pero respetad a los que no tenemos tanto y mantened la palabra de jugar por la tarde. Respetad la palabra», finalizó indignado.