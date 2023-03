¿Qué pasará con Orestes después de que Rafa haya ganado el bote de ‘Pasapalabra’?

Los espectadores de Pasapalabra se encontrarán con la sorpresa de que tras la victoria Rafa Castaño y su millonario bote, Orestes Barbero ya no será concursante del programa. La victoria del andaluz le afecta en su futuro en el programa aunque él no haya conseguido completar el rosco.

Ambos ha formado una de las grandes parejas del programa por segunda vez en la historia. Ya fueron enemigos en el pasado, cuando el programa se emitía en Telecinco, pero su duelo se acabó de forma precipitada debido a la decisión de un juez de que se dejase de emitir en Mediaset.

Han tenido que pasar varios años para que ambos concursantes se volviesen a ver las caras, algo que Antena 3 hizo realidad meses después de que Sofía Álvarez ganase. En este caso, y pese a que la audiencia no lo espera, el destino de Orestes está más que escrito.

Como ya le pasase antes a Javier Dávila y a Marco Antonio Marcos, el burgalés deberá marcharse obligado por una norma del concurso. Desde hace 20 años se repite que cuando hay un ganador del bote, su rival queda eliminado sin remedio.

Pese a las quejas de esta norma por parte de los seguidores, habrá dos caras nuevas en las sillas de Pasapalabra en el próximo programa. Habrá que estar atentos por si la cadena decide rescatar a otro de sus participantes míticos, como ya hiciera con Rafa Castaño y Orestes.

Aunque no ha ganado el bote, Orestes no se va con las manos vacías, ya que se llevará todo el dinero acumulado durante los programas. Por cada tarde que pasa en el programa gana 1.200 euros en su casillero particular, por lo que tendrá una jugosa cantidad en su cuenta en los próximos días pese a que no haya sido el ganador.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pasapalabra (@pasapalabra)

Rafa, por su parte, no podrá disfrutar de ese dinero acumulado durante los programas debido a otra de las normas históricas del espacio de Roberto Leal. El ganador del bote renuncia automáticamente al dinero acumulado por cada programa de permanencia, que en el caso de Castaño sería un pellizco más que interesante.