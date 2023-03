Rafa gana el bote de Pasapalabra 2023

No es ningún secreto que Pasapalabra se ha convertido, con el paso del tiempo, en uno de los programas de televisión con más éxito en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez eran más los que no se perdían una sola entrega para ver si Orestes o Rafa lograban hacerse con el ansiado bote… hasta ahora.

Tanto lo han anhelado que, finalmente, el sueño se ha cumplido para uno de los dos. Todo comenzó cuando, hace tan solo unos días, Antena 3 comenzó a anunciar tanto en redes sociales como en televisión que estábamos a punto de vivir un momento inolvidable. Y es que el mayor bote de la historia de Pasapalabra por fin tenía dueño.

En un primer instante no confirmaron cuándo se emitía este programa pero, finalmente, dieron a conocer la fecha: Jueves 16 de marzo a las 22:45 horas, justo después de la emisión de El Hormiguero de Pablo Motos. La expectación era máxima puesto que no se sabía quién de los dos concursantes iba a ganar, pero sí que uno de ellos sería millonario.

Finalmente ya conocemos al ganador del rosco de Pasapalabra: Rafa se ha hecho con el bote del programa de Antena 3 tras acertar las 25 palabras seguidas de un rosco inolvidable.