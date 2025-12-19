Ni el poto ni la flor de Pascua: la planta que debes poner al lado del árbol de Navidad para atraer el dinero en 2026

Cada año, la decoración navideña se convierte en un ritual lleno de tradiciones, luces y colores. Sin embargo, más allá de la estética, muchos buscan atraer la fortuna durante las fiestas. Si bien durante años se ha hablado del poder del poto o la flor de Pascua como símbolos de prosperidad y protección, los expertos en feng shui aseguran que la planta del dinero es clave para atraer la prosperidad en 2026.

Originaria de Sudáfrica, esta suculenta de hojas redondeadas y verdes brillantes se relaciona con riqueza y la buena suerte en los negocios. «Colocar la planta cerca del árbol de Navidad envía una señal al universo de que abrimos nuestro hogar a la abundancia», explican. El secreto de esta planta radica no sólo en su simbolismo, sino también en lo sencilla que es de mantener: se adapta a diferentes ambientes y necesita poca agua.

La mejor planta para atraer el dinero en 2026

Antes de llegar a esto, ten en cuenta los cuidados de la planta del dinero: -Sol indirecto. -Sustrato que drene bien. -Riego cuando la tierra esté seca (1 vez a la semana en invierno y 2 en verano aproximadamente). Si no funcionó… yo no pude salvar la planta madre (tenía que haber cambiado el sustrato… muchas veces di este consejo con esta planta para más inri, consejos doy pero para mí no tengo…Relax), pero si prendieron 2 esquejes de esta finalmente!😅😅 Salvado por la campana… Respecto a los esquejes: -Utilizamos a poder ser agua reposada. -Cambiamos a tierra cuando las raíces estén en torno a los 5cm. -Hacemos un primer riego abundante como aclimatación a la tierra.

Según el feng shui, la ubicación de la planta es fundamental. Colocarla junto al árbol de Navidad en el sector este o sureste de la sala principal potencia la energía de la prosperidad, relacionada con el dinero y la abundancia. Algunos decoradores sugieren además adornar la planta con pequeñas monedas doradas o lazos rojos para reforzar su efecto simbólico.

La popularidad de la planta del dinero para atraer la fortuna en 2026 también ha hecho que se convierta en un elemento decorativo versátil. Se puede integrar en centros de mesa, colocar en macetas decorativas de tonos dorados o plateados, e incluso formar parte de composiciones con velas y luces navideñas. De esta manera, no sólo cumple una función simbólica, sino que también se convierte en un punto focal dentro de la decoración navideña.

Un detalle interesante es que esta planta no sólo atrae dinero, sino que, según la tradición, también favorece las relaciones familiares y la armonía en el hogar. Se cree que mantener la planta saludable y en constante crecimiento refleja y atrae prosperidad, fertilidad y estabilidad en la vida de quienes la rodean.

Ubicación

En cuanto a la ubicación, no todas las habitaciones funcionan igual de bien. Lo ideal es situarla en una zona de la casa donde reciba buena luz natural y no tenga demasiados objetos a su alrededor para poder contemplar sus hojas en movimiento, ya que esto simboliza crecimiento y flujo de energía positiva. Lo más importante es evitar rincones oscuros o húmedos porque podrían estancar la energía y disminuir el efecto deseado.

El poder de la intención

Además, es recomendable acompañar la planta de acciones concretas que refuercen la intención de prosperidad. En este contexto, puedes crear un ritual que combine intención, cuidado y acción para atraer la abundancia en 2026:

Busca un momento tranquilo, preferiblemente por la noche. Coloca la planta del dinero junto al árbol de Navidad para que la suerte te sonría en 2026, en un lugar donde puedas verla y cuidarla.

Enciende una vela dorada o blanca para preparar el entorno para canalizar la energía de prosperidad.

Respira profundo tres veces, visualizando que el aire que inhalas lleva abundancia y que al exhalar se disipan bloqueos o tensiones.

Con la planta frente a ti, recita el siguiente texto en voz alta o mentalmente, sintiendo cada palabra: «Abro mi hogar y mi vida a la prosperidad. Que la abundancia fluya como la savia en esta planta, multiplicándose en oportunidades, bienestar y alegría. Agradezco lo que tengo y recibo lo que merezco. Cada hoja, cada rama, cada rincón de mi casa vibra con energía de riqueza y equilibrio.»

Visualiza cómo la energía positiva fluye desde la planta hacia tu hogar y tu vida. Imagina cada hoja creciendo fuerte, brillante y llena de posibilidades.

Deja que la planta permanezca junto al árbol durante toda la Navidad o hasta que sientas que la intención se ha arraigado.

En definitiva, con la planta del dinero junto al árbol de Navidad, el 2026 puede convertirse en un punto de partida para un período lleno de éxito, estabilidad y prosperidad financiera. Ofrece un equilibrio perfecto entre tradición, estética y simbolismo, convirtiéndose en la protagonista inesperada de las fiestas navideñas.