Adiós al beige: el nuevo color que va a ser tendencia en las paredes de las casas en 2026 según una experta

En mundo del diseño de interiores, los colores reflejan las emociones, las tendencias culturales y los cambios en el estilo de vida. Durante años, el beige ha sido el protagonista indiscutible de todos los espacios del hogar, pero todo apunta a que en 2026 quedará relegado a un segundo plano frente a la hegemonía del verde. Según los expertos, el nuevo color que va a ser tendencia en 2026 reinterpreta la naturaleza de manera más audaz, fresca y contemporánea.

Para muchos, el beige se ha convertido en sinónimo de aburrimiento y falta de personalidad. «Es un color qu no tiene la energía o la presencia que buscamos hoy en día. Vivimos en un mundo donde la conexión con la naturaleza y el bienestar son más importantes que nunca, y el beige no logra reflejar esa tendencia», comentan los expertos. Y añaden que, después de la pandemia, «comenzaron a valorar más la conexión con la naturaleza, la salud mental y el confort emocional. Y el beige, aunque suave, ya no comunica esa sensación de frescura y renovación que la gente busca».

El color que marcará tendencia en 2026

El verde ha sido históricamente un color asociado con la naturaleza, la calma y el crecimiento. Precisamente, esta conexión simbólica con la tierra y el entorno natural ha hecho que esté resurgiendo como el color favorito en las tendencias de diseño de interiores para 2026.

«El verde es un color que transmite calma, pero también vitalidad. Es un tono que puede ser tan suave como un musgo o tan vibrante como un esmeralda, lo que lo convierte en una opción increíblemente versátil para cualquier tipo de espacio, desde el salón hasta el dormitorio».

Los tonos verdes de 2026 van más allá de los clásicos; los nuevos verdes son ricos, profundos y llenos de personalidad. Estos son algunos de los que están ganando terreno a pasos agigantados en el mundo del diseño de interiores:

El tono verde jade tiene una base azulada que le da un matiz melancólico y sofisticado. Es un verde que evoca la serenidad de los bosques densos y misteriosos, pero con un toque de elegancia. Ideal para espacios como oficinas o salas de estar, se adapta perfectamente a un estilo contemporáneo. Tiene esa calma interior que aporta el verde, pero con la profundidad y complejidad de un tono más refinado.

El tono verde cactus tiene un trasfondo amarillo que le otorga un carácter más acogedor y soleado, una opción perfecta para crear espacios que inviten a la relajación, como habitaciones o comedores. Es un color que aporta frescura y vitalidad, pero también tiene un sentido de calidez, perfecto para espacios donde quieras sentirte en sintonía con la naturaleza sin perder la sensación de hogar.

El tono verde limón intenso aporta una energía fresca y vibrante a cualquier espacio. Este tono tiene una base amarilla que lo hace más brillante y juvenil, pero también una dosis de gris que lo hace menos agresivo y más elegante. Es perfecto para aquellos que buscan un toque único y atrevido en sus hogares, especialmente en espacios como cocinas o baños.

El renacimiento del verde como color tendencia en 2026 se debe a varios factores que marcan el diseño contemporáneo. En primer lugar, está la creciente conciencia sobre el bienestar y la sostenibilidad. Los verdes más ricos y profundos evocan la naturaleza de una manera más compleja, sugiriendo tanto crecimiento como armonía.

Además, es un color que ofrece mucha versatilidad en la decoración. Los tonos más suaves funcionan bien en espacios pequeños, mientras que los tonos más profundos pueden ser el centro de atención en habitaciones grandes o de techos altos. Los tonos verdes también pueden crear un ambiente relajante, lo que es ideal en un contexto donde muchas personas buscan, más que nunca, refugiarse en espacios tranquilos y seguros dentro de sus propios hogares.

Cómo combinarlo en la decoración de interiores

Una de las formas más sencillas y elegantes de trabajar el verde es combinarlo con colores neutros, como blanco, gris, beige o negro. Estos tonos sirven como base perfecta, dejando que el verde sea el protagonista sin resultar abrumador. Por ejemplo, un verde oliva en las paredes se ve espectacular con muebles de tonos neutros, como un sofá gris claro o sillas de madera natural.

El verde también se puede combinar muy bien con tonos cálidos como el amarillo, naranja o incluso los tonos madera, creando un ambiente acogedor y lleno de energía. Una pared verde pistacho puede acompañarse de una mesa de madera oscura o con detalles en amarillo mostaza para crear un ambiente cálido y vibrante.

Finalmente, si lo que buscas es una combinación más atrevida y contemporánea, el verde puede ser un color vibrante dentro de una paleta monocromática. Los contrastes entre blanco y negro en muebles o accesorios pueden realzar la intensidad del verde.