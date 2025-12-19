Ni la luz V16 ni los triángulos: la novedad de la DGT que llega a España el 1 de enero

A partir del 1 de enero de 2026, los conductores españoles deberán adaptarse a un cambio significativo en el ámbito de la seguridad vial: la sustitución de los tradicionales triángulos de emergencia por las balizas V16 y la introducción de la baliza V27, un dispositivo virtual que complementa la función de la primera. Estas novedades forman parte del plan de la Dirección General de Tráfico (DGT) para que los los vehículos y servicios de emergencia recibir alertas instantáneas sobre averías y accidentes contribuyendo a una circulación más segura y eficiente.

La baliza V16 es un dispositivo físico que se coloca sobre el vehículo en caso de avería o accidente, emitiendo un haz de luz visible a varios metros de distancia. Según el Real Decreto 159/2021, todas las balizas V16 deberán contar con geolocalización, lo que permitirá que los servicios de la DGT reciban información en tiempo real sobre la ubicación donde ha tenido lugar el incidente. Sin embargo, su implementación ha generado cierta controversia.

Baliza V27: triángulo virtual y tecnología voluntaria

Paralelamente, la DGT introducirá en enero de 2026 la baliza V27, un triángulo virtual que no requiere instalación física y se muestra directamente en los sistemas de a bordo de los vehículos conectados. Su funcionamiento se basa en la conectividad con la plataforma DGT 3.0 y el Punto de Acceso Nacional de Información de Tráfico y Movilidad, lo que permite que cualquier vehículo que active la V16 genere automáticamente una alerta en los vehículos cercanos a través de la V27.

Esta señal virtual tiene como objetivo anticipar los riesgos en carretera, mostrando a los conductores la presencia de vehículos averiados, accidentes u obstáculos. A diferencia de la V16, la V27 es gratuita y se considera una tecnología complementaria, compatible con la baliza física y diseñada para integrarse con futuros sistemas de comunicación V2V (vehículo a vehículo) y servicios telemáticos avanzados.

Funcionamiento y beneficios de la V27

La baliza V27 se activa automáticamente cuando un vehículo cercano utiliza la V16, y aparece como una alerta en el ordenador de a bordo del coche. Esto permite que los conductores reciban información anticipada sobre posibles peligros, sin necesidad de depender únicamente de señales visibles en carretera.

El sistema también permitirá que los vehículos se comuniquen entre sí, estableciendo un entorno de alerta digital que, junto con los servicios de emergencia y la geolocalización, facilitará la gestión del tráfico y la rápida intervención en casos de incidentes.

Implementación y compatibilidad

Aunque la DGT aún no ha especificado cómo se llevará a cabo la instalación de la V27 en todos los vehículos, se prevé que forme parte del equipamiento digital de los coches conectados a la nube del Punto de Acceso Nacional. Esto permitirá que la V27 sea opcional y gratuita, evitando los conflictos que surgieron con la V16, cuyo coste y visibilidad han generado debates.

La compatibilidad entre la V16 y la V27 garantiza que ambos sistemas trabajen de forma conjunta. Mientras la V16 actúa como un aviso físico de emergencia, la V27 proporciona una alerta digital en tiempo real, aumentando la capacidad de los conductores para anticipar y reaccionar ante situaciones de riesgo.

Futuro de la seguridad vial

La introducción de la V27 refleja la tendencia de la DGT hacia unas carreteras más conectadas y seguras, donde los vehículos pueden comunicarse entre sí y con las plataformas de tráfico en tiempo real. Esta estrategia se enmarca en la movilidad inteligente, que combina geolocalización, conectividad y sistemas telemáticos para mejorar la eficiencia del tráfico y reducir accidentes.

El uso de la V27 es un paso clave hacia la digitalización de la señalización de emergencias, complementando la baliza V16 y preparando a los conductores para un futuro donde la información de los vehículos conectados será fundamental para mejorar la seguridad vial en las carreteras españolas.

Finalmente, Pere Navarro, director de Tráfico, ha aclarado una serie de aspectos sobre las balizas V16: «nos planteamos si podríamos aplazarlo hasta el 31 de julio, pero nos encontraríamos igual, en la misma situación, con lo cual, no va a haber ninguna prórroga. La Policía es flexible, razonable y durante un plazo va a informar en lugar de sancionar. El objetivo principal de la DGT es consolidar a lo largo del año el uso por parte de todos de la V16 y el objetivo no es multar. No van a parar coches para multar específicamente o para ver si llevan la V16. Entiendo la preocupación en la época de la big data, pero la respuesta es no; el dispositivo solo se activa y geolocaliza en caso de emergencia y no recopila datos personales. No sabemos quién ha comprado la baliza ni queremos saberlo. No sabemos la matrícula del vehículo ni queremos saberla. Lo único es avisar de un vehículo que tiene una incidencia en la carretera y dar el punto donde la tiene, nada más».