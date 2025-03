Soy mecánico y esto es lo que tienes que hacer con tu coche automático cuando llegues a un semáforo en rojo

En los últimos años, las estadísticas han mostrado que más del 50% de los coches vendidos en España son automáticos. Las ventajas de los vehículos con transmisión automática son claras: comodidad al conducir, especialmente en zonas urbanas, y facilidad para aquellos que no están acostumbrados a conducir un coche con caja de cambios manual. Sin embargo, muchos conductores no tienen un conocimiento profundo sobre cómo utilizar correctamente la caja de cambios. Este desconocimiento puede llevar a cometer errores que, aunque no sean graves, podrían afectar el rendimiento a largo plazo del vehículo.

Las averías en la transmisión suelen ser costosas y difíciles de reparar, por lo que evitar que el sistema de cambios sufra un desgaste innecesario es una buena práctica. En este contexto, ha surgido una duda entre los conductores: ¿es necesario poner la letra «N» (neutral) en la caja de cambios cuando al llegar a un semáforo en rojo? Un mecánico de TikTok, conocido por su cuenta de Talleres Ebenezer, ha compartido su experiencia y opinión sobre este tema.

Caja de cambios automática: ¿cómo funciona?

Antes de responder a la pregunta sobre la «N», es importante entender cómo funciona una caja de cambios automática. A diferencia de los vehículos con transmisión manual, que requieren que el conductor cambie las marchas de forma manual, en los coches automáticos el sistema realiza esta tarea de manera automática. El conductor sólo tiene que mover la palanca a la posición correcta para que el coche se desplace hacia adelante, hacia atrás o permanezca parado.

Cada palanca de cambios automática tiene diferentes posiciones, y cada una de ellas está marcada con una letra que indica su función. Las letras más comunes que se encuentran en la mayoría de los vehículos automáticos son:

P (Parking) : esta posición es para cuando el vehículo está detenido y estacionado. Al colocar la palanca en «P», se asegura que el coche no se mueva. Esta es la posición que se debe utilizar siempre cuando el coche está estacionado.

: esta posición es para cuando el vehículo está detenido y estacionado. Al colocar la palanca en «P», se asegura que el coche no se mueva. Esta es la posición que se debe utilizar siempre cuando el coche está estacionado. R (Reverse) : se utiliza para ir marcha atrás. Cuando el conductor necesita retroceder, mueve la palanca a esta posición.

: se utiliza para ir marcha atrás. Cuando el conductor necesita retroceder, mueve la palanca a esta posición. N (Neutral) : el «neutral» es el punto muerto en un coche automático. Al poner la palanca en «N», el motor y las ruedas del coche no están conectados, lo que significa que el coche no se moverá, aunque el motor esté funcionando.

: el «neutral» es el punto muerto en un coche automático. Al poner la palanca en «N», el motor y las ruedas del coche no están conectados, lo que significa que el coche no se moverá, aunque el motor esté funcionando. D (Drive) : esta es la posición que se utiliza para conducir el coche hacia adelante. El coche cambiará automáticamente las marchas según la velocidad y las condiciones de conducción.

: esta es la posición que se utiliza para conducir el coche hacia adelante. El coche cambiará automáticamente las marchas según la velocidad y las condiciones de conducción. L (Low): en algunos coches, existe una opción adicional llamada «Low», que ayuda a aumentar la potencia del motor a bajas velocidades, especialmente útil en pendientes pronunciadas.

Ahora que entendemos cómo funciona la caja de cambios automática, volvamos a la pregunta principal: ¿debería colocar la palanca en «N» cuando estoy parado en un semáforo en rojo? El mecánico de Talleres Ebenezer explica que, si el semáforo está en rojo y la parada va a ser de más de 15 segundos, poner la palanca en «N» ayudar a aliviar la presión sobre el sistema de transmisión.

El mecánico menciona que, aunque muchos conductores tienen la costumbre de mantener el coche en «D» (conducción) mientras esperan en un semáforo, esto genera una pequeña tensión en la transmisión debido a que el coche sigue en marcha aunque esté parado. El hecho de cambiar a «N» libera esta tensión y permite que el coche esté en punto muerto mientras está parado, lo que puede alargar la vida útil del vehículo.

Otros consejos útiles

Es fundamental evitar presionar el acelerador y el freno al mismo tiempo. Aunque podría parecer que esto aceleraría el coche más rápido, en realidad genera una gran tensión sobre el sistema de transmisión, lo que puede ocasionar un desgaste innecesario. Se recomienda dejar que el coche realice los cambios de marcha de manera natural, sin forzar el sistema. Al acostumbrarse a una conducción más suave, se previene el daño a largo plazo de la transmisión.

Otro aspecto importante es evitar realizar cambios bruscos entre marchas. Acelerar o frenar de manera repentina aumenta la tensión sobre la transmisión. Aunque puede ser tentador acelerar rápidamente para adelantar o frenar con urgencia, esto aumenta el riesgo de daños a los componentes internos. Es mejor adoptar una conducción progresiva, permitiendo que el coche haga los cambios sin estrés innecesario.

En cuanto al mantenimiento, se debe revisar regularmente el nivel del fluido de transmisión. Este líquido es vital para el correcto funcionamiento del coche, ya que lubrica las piezas internas de la transmisión, evitando fricciones. Si el nivel de fluido es bajo o está sucio, el coche podría experimentar problemas de rendimiento. Es necesario cambiar el fluido de transmisión según las recomendaciones del fabricante para evitar fallos.

Siguiendo estos consejos básicos, se puede lograr una conducción más segura y prolongar la vida útil del coche automático.