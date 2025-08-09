Tu carnet conducir en peligro: el motivo por el que la Guardia Civil no quita ojo a esto que todos tenemos en el coche

El motivo por el que la Guardia Civil no quita ojo a esto que todos tenemos en el coche, por lo que, tocará ver lo que nos acompañe en estos días. Estaremos pendientes de una serie de elementos que pueden acabar siendo lo que nos acompañe en estas jornadas que hasta la fecha no sabíamos que teníamos por delante. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días que hasta la fecha no hubiera a tener en consideración.

Puede estar en peligro tu carnet de conducir

Tu carnet de conducir puede acabar pasando a la historia. Las medidas de seguridad que implementa la DGT van acompañadas de sanciones económicas, pero también hacen posible que tengamos que poder acabar siendo lo que nos acompañe en estos días.

Los expertos de Moeve nos explican que: «En principio, sí. El parasol está diseñado para proteger al conductor del deslumbramiento solar, mejorando la visibilidad y la seguridad. Sin embargo, la clave está en cómo y cuándo lo utilizas. La ley es clara: debes mantener siempre un campo de visión suficiente y la atención permanente a la conducción».

Siguiendo con la misma explicación: «Normativa de tráfico relacionada con viseras parasol. Aunque no existe un artículo específico en el Reglamento General de Circulación que prohíba expresamente el uso del parasol, el artículo 19.1 es la base para entender la posible sanción. Este artículo establece que: «El conductor debe mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción».

Estos expertos nos detallan los peligros de usar este tipo de viseras que pese a que quizás nos hacen la conducción en esta época del año más fácil, no dejan de ser un peligro:

Visibilidad reducida: Si el parasol es tan grande o está colocado de tal manera que reduce significativamente tu campo de visión, especialmente en intersecciones o al realizar maniobras, estarías infringiendo la norma.

Obstrucción de la visión de los retrovisores: El parasol no debe impedirte ver correctamente los retrovisores, ya que son esenciales para controlar el tráfico que te rodea.

Distracción: Manipular el parasol mientras conduces puede distraerte de la carretera, aumentando el riesgo de accidente.

La DGT no sólo aplica la normativa con una multa por infringir el artículo 19.1 del Reglamento General de Circulación, que es el que se aplica en estos casos, asciende a 200 €. También puede suponer la retirada de 2 puntos del carnet de conducir, que dependiendo de los que tengamos en norma, puede acabar siendo lo que nos haga perder por completo esta herramienta imprescindible.

