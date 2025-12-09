El aviso de un fabricante de balizas V16 a los conductores: «Tienes la opción…»

La inminente obligatoriedad de las balizas V16 a partir del 1 de enero de 2026 ha dado lugar a un profundo debate. Este dispositivo «permite señalizar sin salir del vehículo, evita riesgos innecesarios y aporta información vital a los demás usuarios de la vía. Los triángulos han cumplido su papel durante veintiséis años, pero la evolución tecnológica nos permite seguir progresando. Nuestro compromiso es reducir los atropellos y proteger a quienes se encuentran en situaciones de emergencia», según explica el director general de Tráfico, Pere Navarro.

Recientemente, Ignacio Palmer, responsable de comunicación del fabricante Erum Vial, y Jorge Torre, uno de los creadores del sistema, han hablado sobre las balizas V16 en el programa «La Linterna» de COPE, abordando una de las cuestiones que más preocupa a los conductores: ¿es mejor un modelo de baliza a pilas o uno con batería recargable?

El debate de la alimentación de las balizas V16

Ignacio Palmer, representante de Erum Vial, considera que la mejor opción es la pila alcalina. «Es mejor que vaya a pilas, se descarga menos y tienes la opción de tener pilas de repuesto para poder seguir usándola», explicó durante la entrevista. Según el fabricante, la preocupación principal es que, en caso de avería eléctrica del vehículo, la baliza recargable podría no tener carga suficiente para activarse. Asimismo, las baterías recargables pueden perder capacidad con el tiempo y requerir un mantenimiento constante.

Cómo funciona

«Con el propósito de avanzar en el ámbito de la seguridad vial y la reducción de accidentes, nace el dispositivo V16 que a partir del 1 de enero va a reemplazar a los tradicionales triángulos de preseñalización de peligro. Se trata de una pequeña baliza de color amarillo que está dotada de conectividad y es capaz de emitir una luz 360º de alta intensidad de forma intermitente y continua al menos durante 30 minutos. Incorpora una pila o batería con una vida útil de un mínimo de 18 meses, al margen de si esta es o no recargable.

Debemos llevarla en la guantera de nuestro vehículo y, en caso de avería o accidente, podremos activarla en cuestión de segundos, colocándola preferiblemente en el techo del vehículo. En ese momento, además de emitir la señal luminosa de advertencia, se conectará a la plataforma DGT 3.0 para transmitir su ubicación en tiempo real y avisar a otros usuarios de la vía de la situación».

El dispositivo se debe guardar en la guantera del vehículo, siempre accesible y cargado para su uso inmediato en caso de emergencia. La DGT recomienda colocar la baliza en la parte más alta posible del vehículo inmovilizado, garantizando su máxima visibilidad. Si no es posible colocarla en el techo, el dispositivo debe contar con medios alternativos, como un imán, para que se pueda fijar en la puerta del conductor.

La baliza V16 hace visible el vehículo a otros conductores hasta un kilómetro de distancia en condiciones favorables. Gracias a su conectividad, los vehículos equipados con navegador GPS reciben automáticamente la información del accidente o avería mediante navegadores, aplicaciones de movilidad u ordenadores de a bordo.

Los conductores de vehículos más antiguos o sin conectividad pueden informarse a través de los paneles de mensaje variable situados en la carretera. Para enviar la señal no es necesario usar el teléfono móvil del conductor, ya que la baliza incluye un chip GPS y una tarjeta SIM integrada que se encargan de la transmisión de datos.

De acuerdo con el artículo 130.3 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, «en caso de accidente o avería, como norma general, si el vehículo está inmovilizado sin posibilidad de reemprender la marcha, los ocupantes deberán abandonar el vehículo, siempre que exista un lugar seguro fuera de la plataforma de circulación y, en todo caso, deberán salir del vehículo por el lado contrario al flujo de tráfico sin transitar o permanecer en los carriles o arcenes que conforman dicha plataforma. Si las condiciones de circulación no permitieran a los ocupantes abandonar el vehículo con seguridad, permanecerán en el habitáculo con el cinturón abrochado».

Precio

El precio es un indicador práctico de autenticidad. Las balizas sin conectividad rondan los 20 €, mientras que los modelos homologados con transmisión de datos cuestan entre 40 y 50 €, incluyendo conectividad por unos 12 años. Comprar un dispositivo económico que no cumpla los estándares puede acarrear sanciones de hasta 200 €.

Finalmente, la DGT recuerda que las balizas V16 son válidas para vehículos españoles que circulen por los países firmantes de la Convención de Viena, entre los que se incluyen Portugal, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido… Estos países podrán exigir, para permitir la circulación internacional por su territorio, que el automóvil lleve a bordo un dispositivo de señalización que consistirá, bien en «una placa en forma de triángulo equilátero», bien «en cualquier otro dispositivo de igual eficacia prescrito por la legislación del país en el que esté matriculado el vehículo».