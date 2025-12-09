El Ford Fiesta vuelve y lo va a fabricar Renault: todo lo que sabemos hasta el momento

Los últimos años no han sido fáciles para Ford en Europa, enfrentándose a una caída significativa de su cuota de mercado, que ha pasado del 12% al 4% actual, y a la retirada de modelos emblemáticos como el Fiesta en 2023 y el Focus, cuya producción cesó recientemente.

En el terreno de la movilidad eléctrica, la compañía ha apostado por alianzas estratégicas para mantenerse competitiva en los segmentos clave. Inicialmente, colaboró con Volkswagen, permitiendo el lanzamiento de modelos como el Explorer y el Capri sobre la plataforma MEB. Ahora, Ford da un nuevo paso con una asociación con Renault, confirmando su apuesta por expandir su presencia en el mercado de vehículos eléctricos y adaptarse a la transformación del sector automovilístico en Europa.

Una alianza para conquistar mercados

Si la colaboración con Volkswagen permitió a Ford posicionarse en los segmentos compactos SUV, la alianza con Renault busca ahora conquistar los mercados de acceso, que se espera que cobren mayor relevancia en Europa durante los próximos años.

Renault ha logrado lanzar con éxito sus modelos eléctricos R5 y R4, mientras que el nuevo Twingo eléctrico también aspira a convertirse en un superventas. Ford pretende aprovechar esta experiencia y, con su alianza, utilizará la plataforma Ampere EV que emplean estos modelos de la marca francesa para desarrollar sus futuros coches eléctricos.

Dos nuevos modelos para 2028

Esta asociación estratégica se materializará inicialmente en dos nuevos vehículos eléctricos asequibles. El primero, previsto para principios de 2028, se ubicará en el segmento B, similar al Renault 5, funcionando como el auténtico sucesor del Ford Fiesta. Su producción tendrá lugar en la planta ElectriCity de Renault en Douai, junto al urbano eléctrico francés.

Respecto al segundo modelo, aún se desconocen detalles clave, aunque se espera que sea un crossover eléctrico de pequeño tamaño, inspirado en el Renault 4, que sustituya al actual Ford Puma Gen-E. También se baraja la posibilidad de un vehículo aún más compacto para el segmento A, similar al Twingo, con el objetivo de reforzar la presencia de Ford en los mercados de entrada y potenciar su oferta de coches eléctricos asequibles en Europa.

«Vamos a combinar la capacidad industrial y los recursos en vehículos eléctricos del Grupo Renault con el diseño característico y la dinámica de conducción de Ford, para desarrollar coches que sean divertidos, capaces y mantengan el auténtico espíritu Ford», afirmó Jim Farley, CEO de la compañía.

Ford Fiesta… ¿u otro nombre?

A diferencia de modelos como el Nissan Micra, Ford pretende imprimir su propio sello tanto en el diseño como en la puesta a punto de su futuro Fiesta eléctrico, asegurando una personalización propia del estilo estadounidense. La mecánica, de origen Renault, permitirá alcanzar potencias de entre 121 y 215 CV y contará con baterías LFP de nueva generación, combinando eficiencia y rendimiento para el mercado europeo de vehículos eléctricos.

Todavía no se ha confirmado oficialmente que el primer modelo eléctrico adopte la denominación Fiesta, aunque resultaría sorprendente que Ford prescindiera de este nombre histórico: el Fiesta fue un auténtico superventas, con ocho generaciones y casi medio siglo de trayectoria en el mercado.

La alianza entre Ford y Renault podría extenderse más allá de los coches eléctricos de acceso. De manera similar a la colaboración que mantiene Ford con Volkswagen en el ámbito de los vehículos comerciales, con modelos como el Amarok y la Transporter, la cooperación con Renault abre la posibilidad de desarrollar en el futuro nuevos vehículos comerciales ligeros, combinando experiencia industrial y know-how eléctrico para ampliar la oferta en este segmento estratégico.