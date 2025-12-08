El sector del automóvil prevé una caída de las ventas de coches eléctricos en el mes de diciembre. Acabado el plan Moves III en gran parte de las comunidades autónomas y con el anuncio de nuevos incentivos a la compra de este tipo de motorizaciones con la entrada del nuevo año, los fabricantes automovilísticos esperan que los consumidores retrasen el momento de la compra hasta la llegada del nuevo Plan Auto+, prevista para el 1 de enero de 2026. Todo ello, a pesar de que, por el momento, se desconocen los detalles de las nuevas medidas del Gobierno para impulsar la demanda de estos vehículos en el mercado español.

Así lo han señalado fuentes del sector, en conversaciones con este diario, que han confirmado que se espera una caída de las previsiones de ventas de coches eléctricos para el mes de diciembre por la incertidumbre que genera en los bolsillos de los consumidores lanzar unas ayudas un mes antes de su puesta en marcha.

Las ventas sufren en diciembre

Una situación que llega con el plan Moves III prácticamente agotado en todas las regiones. De hecho, el Ejecutivo se ha visto obligado a asignar 400 millones de euros adicionales para cubrir las solicitudes pendientes de clientes que esperan las ayudas para la adquisición de un vehículo eléctrico, con cerca de 40.000 personas afectadas por el fin de los fondos.

Sin Moves en diciembre y con el Plan Auto+ previsto para enero, el sector prevé que miles de personas retrasarán las compra al anuncio de las ayudas, previsto para el 1 de enero de 2026, pero que se podría alargar en el tiempo, ya que el Ministerio de Industria sigue negociando con patronales y comunidades autónomas para gestionar el formato de las mismas.

Coches eléctricos

En lo que va de año, el mercado español acumula un total de 219.583 unidades electrificadas vendidas, duplicando las ventas respecto al mismo periodo del año anterior. En el año, el mercado electrificado supone el 17,56% del mercado total, casi 8 puntos porcentuales más que en 2024.

Las ventas de vehículos eléctricos puros suman 102.583 unidades, lo que se traduce en un 83,5% más que en el mismo periodo del año anterior, con una cuota del acumulado del año de 8,21%.

En el caso de noviembre, las ventas de vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables, comprendiendo turismos, cuadriciclos, vehículos comerciales e industriales y autobuses) siguieron su tendencia al alza, con un nuevo aumento de las ventas hasta alcanzar las 23.367 operaciones comerciales, con un crecimiento del 103,8% y que representa el 20,77% del mercado total.

Nuevas ayudas

El Gobierno impulsará un paquete de medidas valorado en 1.280 millones de euros para impulsar la demanda del vehículo eléctrico en España. En primer lugar, se pondrá en marcha un programa de ayudas, denominado Plan Auto+, que estará dotado de 400 millones de euros para incentivar la compra del vehículo eléctrico.

A lo que hay que sumar 580 millones para el Plan del Vehículo Eléctrico y Conectado (Perte VEC), con el fin de impulsar la industria desde su cadena productiva hasta el desarrollo de las fábricas y para mejorar la innovación y la competitividad del sector; y 300 millones para contribuir al despliegue de puntos de recarga en las denominadas ‘zonas sombra’, es decir aquellas carreteras donde todavía no se cuenta con una red de infraestructuras de carga.