La DGT dicta sentencia sobre la baliza V16: se puede probar en casa haciendolo así

La seguridad vial avanza a pasos agigantados, y uno de los cambios más importantes es la obligatoriedad de llevar la baliza V16. A partir del 1 de enero de 2026, este dispositivo sustituirá a los tradicionales triángulos de emergencia con el objetivo de reducir los accidentes y mejorar la seguridad de los conductores cuando se produce una avería o un accidente en la carretera. A estas alturas, la mayoría han adquirido la baliza V16, y muchos se preguntan si se puede probar en casa sin alertar a la DGT, ya que estos dispositivos están conectados a la red y pueden enviar avisos automáticos.

En primer lugar, la DGT aclara que «la baliza V-16 sólo transmite la ubicación del vehículo al activarse y únicamente con fines de seguridad. No registra la velocidad, ni hace seguimiento alguno, a la vez que no transmite datos personales ni puede identificar la matrícula. Los datos que recibe la DGT son anonimizados. Recientemente la Agencia de Protección de Datos emitió una comunicación al respecto corroborando que “»a baliza no está asociada a una persona o matrícula, sin que exista un registro que vincule el dispositivo con la identidad de quien lo utiliza»».

¿Se puede probar la baliza V16 en casa?

Desde la DGT explican que las balizas tienen un margen de tiempo de 100 segundos antes de que se envíe cualquier información a sus servidores. Durante los primeros 99 segundos, el dispositivo realiza comprobaciones internas: activa la luz, verifica el funcionamiento de la batería y comprueba la conexión GPS. Esto permite que el conductor pueda encender la baliza y asegurarse de que funciona correctamente sin que se transmita ningún dato a la DGT ni a otros usuarios de la vía. Probar la baliza V16 en casa es sencillo, pero hay que prestar especial atención al tiempo para no generar una alerta innecesaria:

Enciende la baliza en casa, observando que la luz emite correctamente. No dejes que transcurran más de 100 segundos. Una vez superado este límite, la baliza enviará automáticamente la ubicación a la plataforma DGT 3.0 y otros servicios conectados.

¿Qué sucede cuando se activa en carretera?

La baliza V16 es un dispositivo de seguridad vial que se debe guardar en la guantera con la batería cargada, para poder utilizarla en caso de avería o accidente. Su colocación en el vehículo es clave para garantizar la máxima visibilidad: lo ideal es situarla en la parte más alta posible del vehículo inmovilizado, preferiblemente sobre el techo.

El haz luminoso de la V16 hace que el vehículo sea visible a un kilómetro de distancia en condiciones favorables, alertando a los demás conductores de la situación de peligro. Además, gracias a su conectividad, la baliza envía la información del accidente o avería a navegadores, aplicaciones de movilidad y ordenadores de a bordo, así como a los Paneles de Mensaje Variable cercanos.

El envío de la señal no requiere el uso del teléfono móvil. La baliza incluye un chip GPS y una tarjeta SIM interna, que permiten la transmisión automática de la posición una vez activada. Cabe destacar que la V16 transmite únicamente la ubicación del vehículo y no sustituye la llamada a los servicios de emergencia.

Una vez activada la baliza V16, es importante tener en cuenta lo establecido en el artículo 130.3 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, que aprueba el Reglamento General de Circulación. Este artículo indica que, «en caso de accidente o avería, si el vehículo queda inmovilizado sin posibilidad de reemprender la marcha, los ocupantes deberán abandonar el vehículo siempre que exista un lugar seguro fuera de la plataforma de circulación. Además, deberán salir por el lado contrario al flujo de tráfico, evitando transitar o permanecer en los carriles o arcenes de la carretera. En situaciones en las que las condiciones de circulación no permitan abandonar el vehículo con seguridad, los ocupantes deberán permanecer dentro del habitáculo con el cinturón de seguridad abrochado, garantizando así su protección mientras esperan asistencia».

Finalmente, Pere Navarro, ha querido enviar un mensaje de calma sobre posibles sanciones, indicando que «cuando hay alguna novedad, la Policía es flexible, razonable y durante un plazo va a informar en lugar de sancionar», y aclara que «no van a parar coches para multar específicamente o para ver si llevan la V16». En cuanto a la cobertura de la baliza en túneles, Navarro afirma que «en todos los túneles en los que hay cobertura funciona directamente», aunque reconoce que «no en todos los túneles existe cobertura». Por último, ha asegurado que «no sabemos quién ha comprado la baliza ni queremos saberlo, no sabemos la matrícula del vehículo ni queremos saberla, no sabemos el modelo del vehículo ni queremos saberlo».

En resumen, la baliza V16 es una herramienta de seguridad que combina señalización visual y conectividad digital. Gracias al margen de 100 segundos, los conductores pueden probar su funcionamiento en casa sin alertar a la DGT, asegurándose de que la luz y la batería funcionan correctamente.