Hay un pueblo en España tan bonito como La Alberca y que casi nadie conoce

La Alberca, un municipio de la provincia de Salamanca, está considerado uno de los pueblos más bonitos de España. Declarado Conjunto Histórico-Artístico desde 1940, también forma parte de la Asociación Los Pueblos Más Bonitos de España. Además, en 2023 fue ganador del concurso navideño de Ferrero Rocher, superando a las localidades con las que competía: Benasque (Huesca), El Burgo de Osma (Soria), Ribadesella (Asturias) e Iznájar (Córdoba).

Pues bien, a tan solo 55 kilómetros de La Alberca hay un pueblo con una arquitectura muy similar y que pocas personas conocen. Es ideal para una escapada rural con amigos o con familia. Podrás disfrutar de la tranquilidad y el silencio, ya que está mucho menos abarrotado de turistas. Se trata de Hervás, ubicado en la mancomunidad del Valle del Ambroz, provincia de Cáceres.

Hervás, un pueblo congelado en el tiempo

Hervás, un encantador municipio con raíces que se remontan al siglo XII, tiene su origen en una ermita construida por monjes templarios a orillas del río Santihervás. Tras la expulsión de los templarios, se erigió un castillo y se establecieron diversas familias en la zona. En el siglo XV, una próspera comunidad hebrea se instaló junto al río Ambroz, dejando un legado importante en la actual Judería de Hervás.

Durante la Reconquista, el castillo de la Orden del Temple desempeñó un papel clave. Posteriormente, la villa pasó a depender del Señorío de Los Zúñiga en 1396 y, tras la elevación de Béjar a Ducado en 1485, quedó bajo el dominio de los duques de Béjar. En 1816, Fernando VII la declaró villa libre, desligándola de Granadilla.

En 1833, con la reforma administrativa, Hervás quedó adscrito a la provincia de Cáceres y la región de Extremadura. Durante la Primera República, se declaró cantón. En 1893, se conectó a la red ferroviaria española, facilitando su acceso. Su estación propia, inaugurada en 1896, cerró para pasajeros en 1985, y la línea fue clausurada en 1996.

Lugares de interés

Hervás, un enclave con raíces que datan del siglo XII, ofrece a los visitantes una experiencia rica en historia y encanto. Su Barrio Judío, declarado Conjunto Histórico-Artístico, se erige como uno de los mejor conservados de España. El laberinto de calles en pendiente, estrechas y con estructuras originales de los siglos XIV y XV, presenta casas de adobe con entramado de madera y balconadas, testimonios de la vida de la próspera comunidad judía que se estableció en el siglo XV.

La Iglesia de Santa María de Aguas Vivas, ubicada en lo alto, conserva su estructura defensiva original y ofrece vistas panorámicas impresionantes del Valle del Ambroz. El Convento Trinitario con la iglesia de San Juan Bautista, destacando sus retablos barrocos, y el Museo Pérez Comendador-Leroux, alojado en una antigua casa palaciega del siglo XVIII, complementan la experiencia cultural.

Hervás también alberga el Museo de la Moto y el Coche Clásico, una joya para los aficionados a los vehículos. La naturaleza que rodea Hervás invita a explorar, desde paseos junto al río Ambroz hasta rutas de senderismo como La Chorrera, una cascada de 15 metros a unos 6 km de distancia. El Parque Municipal y el Parque de Los Pinos ofrecen espacios verdes, mientras que la Pista Heidi, una ruta forestal que rodea el pueblo, brinda la oportunidad de sumergirse en bosques de castaños.

Gastronomía

La gastronomía de Hervás se distingue por la alta calidad de sus jamones y embutidos. Los mesones populares son reconocidos por la excelencia de sus carnes asadas, mientras que la cocina local presenta platos típicos como la cazuela, las patatas escabechadas, el zorongollo, el cochinillo cuchifrito y la caldereta de cordero.

En el ámbito de los postres, Hervás ofrece delicias como coquillos, roscas bañadas, mantecados y perrunillas. Las festividades también se celebran con tradicionales hornazos de Pascua y el bollo de San Antón.

Granadilla, el pueblo abandonado más bonito de España

A 25 kilómetros de Hervás se encuentra Granadilla, un pueblo abandonado que se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos de la provincia de Cáceres. En 1980 Granadilla fue declarada Conjunto histórico-artístico, y en 1984, pasó a formar parte del Programa de Recuperación de Pueblos Abandonados.

Al entrar en Granadilla, destaca de inmediato el peculiar castillo construido en el siglo XV sobre una antigua alcazaba árabe. Siguiendo el recorrido, se encuentran las murallas que rodean el pueblo de manera circular, siendo la primera construcción defensiva del lugar, datada a finales del siglo XII o del IX.

La Iglesia de la Asunción, un edificio del siglo XV que pertenecía a la diócesis de Coria-Cáceres antes de la expropiación, añade una dimensión religiosa al recorrido, resaltando la influencia histórica en la estructura de Granadilla.

Explorando más allá de las áreas restauradas, es posible sumergirse en el pueblo abandonado de Granadilla, donde las ruinas y restos de antiguas casas transportan a épocas pasadas. Aunque algunas estructuras esperan restauración, su estado actual ofrece una visión de la historia del lugar.