La calle más larga de España mide 19 kilómetros y no está en Madrid

La calle más larga de España no se encuentra en Madrid, como muchos podrían pensar, sino en otra ciudad que guarda esta curiosa marca. Su extensión es impresionante: nada menos que 19 kilómetros de recorrido continuo.

Caminarla entera solo está al alcance de personas acostumbradas a grandes distancias, como maratonianos o ciclistas que disfrutan de los retos. Sin embargo, más allá del esfuerzo físico, recorrerla es también una forma distinta de descubrir un rincón de España que sorprende por su singularidad.

Este vial, que además de ser el más extenso del país se sitúa entre los más largos de Europa, es una muestra de cómo nuestro territorio esconde lugares poco conocidos que merecen ser visitados. Una calle que, por su magnitud, se convierte en un destino en sí misma.

No está en Madrid

Madrid es la capital de España, un lugar que visitan millones de personas cada año, por lo que no es de extrañar que tenga las mejores calles para pasear. Podemos ir de compras o disfrutar de la historia del corazón de nuestro país que nos permite descubrir una serie de lugares con alma.

Más allá de una capital de visita obligatoria, podemos ver más allá de una de las zonas de nuestro país más concurridas. Especialmente en estos días, hemos visto cómo millones de personas se atrevían a visitar una zona de Madrid que representa ese eje comercial que debemos tener en cuenta.

Más allá de las tiendas, están los largos paseos que acaban siendo la opción más saludable que debemos aplicar también a nuestra economía. Ganar en salud es una realidad de la mano de estas calles, la primera no está en Madrid, pero no quedan muy lejos las largas calles de la capital de España.

Esta es la calle más larga de España

El ranking que nos ofrece los recorridos más largos de España para descubrir un lugar de esos que siempre triunfan. Un rincón que acabará siendo el elegido para empezar a caminar o visitar calles que arquitectónicamente han conseguido extenderse por todo el territorio. En esencia son calles que acabarán siendo un recorrido ideal que se alarga por las distintas ciudades españolas que aparecen en este listado.

La Gran Vía de La Manga en Murcia es una calle de varios kilómetros de distancia en concreto de 19 que serán los que se recorran en este lugar que es casi de ensueño. Separa el Mar Mediterráneo del Mar Menor en una calle que urbanísticamente ha seguido las directrices de aquellos que han tenido que ir avanzando en este recorrido especial.

La segunda vía más larga de España está en Barcelona y tiene ‘sólo’ 13 kilómetros de extensión. Es la Gran Via de les Corts Catalanes, un eje central de esta ciudad que acabará siendo la que marque una serie de elementos que seguro que nos invitarán a descubrir esta ciudad. Aquí hay grandes tiendas y alguna que otra sorpresa en el recorrido.

El tercer lugar sí que está en Madrid, la Calle de Alcalá, tiene 10 kilómetros de extensión y es quizás una de las más conocidas de este lugar de España. Con estas tres calles descubrimos lugares muy distintos, pero igual de bonitos en muchos aspectos. Podremos ir viendo llegar algunos aspectos claves, siguiendo la forma en la que han ido expandiendo estas zonas.

La necesidad de vivir cerca de la playa, pero también la idea de recorrer el centro de una ciudad que será la que nos invite a ver un poco más allá. Este ranking ha hecho que Murcia pase por delante de las dos ciudades más grandes del país, mostrando que la propia naturaleza compite directamente de con la modernidad.