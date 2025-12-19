Los expertos aclaran lo que hay que hacer si una mosca se posa sobre tu comida

La presencia de moscas en la comida nos hace preguntarnos si está contaminada. Aunque a menudo toleramos la convivencia con moscas, diversos estudios revelan que pueden transportar más de 100 patógenos, incluyendo virus, bacterias y hongos, algunos de los cuales pueden causar desde molestias leves hasta enfermedades graves como el cólera, la salmonela o E. coli.

Cuando ocurre esto, es fundamental saber cuándo se puede considerar que un alimento está efectivamente contaminado por la presencia de moscas. Pues bien, lo primero a tener en cuenta es que las moscas no tienen dientes, por lo que obtienen su comida vomitando una saliva que contiene enzimas capaces de disolver los alimentos. Este proceso forma una pasta parcialmente digerida que vuelven a ingerir. Al realizar la digestión en cuestión de minutos, las moscas defecan de manera constante durante el proceso.

¿La comida está contaminada por la presencia de moscas?

Una mosca que permanece varios minutos sobre la comida puede haber vomitado y defecado múltiples veces sobre ella. Esto, junto con la posibilidad de que la mosca se haya posado previamente en la basura, animales muertos o heces, plantea preocupaciones sobre la contaminación de la comida.

Aunque el sistema inmunológico de una persona sana puede neutralizar algunos patógenos, la presencia de un gran número de moscas durante un periodo prolongado aumenta el riesgo de enfermedades o intoxicaciones alimentarias, especialmente para personas con deficiencias inmunológicas.

Por lo tanto, el riesgo potencial de que un insecto se pose en la comida radica más en el lugar donde estuvo previamente que en el insecto en sí mismo. Las moscas, por ejemplo, suelen merodear cerca de heces, animales descompuestos, basura y residuos vegetales, lo que significa que pueden transportar una variedad de parásitos y patógenos en sus patas.

Asimismo, las moscas no solo pueden transportar patógenos en sus patas, sino que también pueden vomitar, defecar e incluso poner huevos en la comida, aunque los huevos generalmente no son portadores de microbios.

Enfermedades que transmiten

Las moscas, a pesar de su aparente inofensividad, pueden ser portadoras de diversas enfermedades. Entre ellas, destaca el cólera, una afección que provoca vómitos, diarrea líquida y espasmos musculares. En África, las moscas son conocidas por transmitir el cólera, siendo especialmente peligroso para personas mayores y niños, quienes son más vulnerables.

Las lombrices parasitarias también tienen una estrecha relación con las moscas, provocando síntomas como vómitos y alteración de los nervios. Es crucial tratar esta afección rápidamente para evitar complicaciones mayores.

Otra enfermedad que pueden propagar es la disentería, que se manifiesta a través de diarrea con sangre y puede afectar órganos internos como los riñones si no se trata oportunamente. Además, la salmonelosis, una intoxicación alimentaria, es otro riesgo asociado a las moscas. Esta enfermedad puede causar síntomas como diarrea, espasmos musculares, vómitos, fiebre y dolor rectal.

Por último, el tracoma, una infección ocular, puede desarrollarse por la picadura de una mosca y constituye una de las principales causas de ceguera en el mundo. En resumen, las moscas, a pesar de su tamaño diminuto, pueden ser portadoras de enfermedades graves, destacando la importancia de evitar su presencia en los alimentos.

¿Cómo ahuyentarlas?

Para evitar la presencia de moscas en tu hogar, es esencial mantener limpios los cubos de basura. Realiza una limpieza frecuente y cierra bien los contenedores para evitar olores desagradables. Un truco efectivo consiste en cortar limones por la mitad e insertar clavos de olor en su interior. Coloca estos limones en diferentes áreas de la casa, ya que el olor resulta repelente para las moscas.

Otro método sencillo implica utilizar una bolsa transparente con agua y monedas. Cuelga la bolsa en una puerta, y cuando las moscas intenten entrar, se desorientarán debido al efecto visual creado por la luz reflejada en el agua. Plantar hierbas aromáticas como menta, albahaca o lavanda en tu huerto puede ayudar a mantener alejadas a las moscas, ya que detestan sus olores.

El vinagre es un gran aliado contra las moscas. Puedes crear una trampa colocando una mezcla de agua, vinagre y azúcar dentro de una botella de plástico invertida. Las moscas serán atraídas por el olor y quedarán atrapadas al intentar entrar. Asimismo, las velas de citronela son eficaces para ahuyentarlas, ya que las moscas detestan el aroma de esta planta.

Asimismo, el vodka puede ser un repelente efectivo; basta con aplicarlo en áreas como muñecas, tobillos y hombros. Otra opción es utilizar dientes de ajo pelados cerca de ventanas y puertas, ya que el olor ahuyenta a las moscas. También puedes darles una segunda vida a CDs o fragmentos de espejos para colgarlos en áreas con corriente, creando reflejos de luz que asustarán a las moscas.

Finalmente, las moscas se sienten atraídas por lo dulce, por lo que una trampa de miel, harina y agua en pequeños recipientes puede resultar eficaz para atraparlas. ¡Mantén estos insectos a raya!