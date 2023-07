Se acabó el tener moscas en tu casa: pon un papel con este ‘numerín’ en la puerta y alucinas con lo que pasa

El verano es la época del año en la que hay más moscas por dos razones: el aumento de las temperaturas y el incremento de la presencia de microorganismos al descomponerse con mayor rapidez los alimentos que consumimos. El comportamiento de las moscas no solo es molesto, sino que además representa un riesgo para la salud, así que es interesante conocer en qué consiste el truco del ‘numerín’ para ahuyentar a estos insectos.

El truco del ‘numerín’ para eliminar las moscas

Sin lugar a dudas, se trata de uno de los métodos más peculiares que hemos conocido, ya que consiste en escribir en un papel el número 58 y colocarlo en un sitio donde las moscas pueden verlo. Pero, ¿realmente esto funciona? Pues bien, parece que sí, ya que la ciencia señala que las moscas perciben este número como si fuera una tela de araña.

Los encargados del Bar-Restaurante El Caserío de Arrigorriaga, Idoia Salcedo y Joseba Urrutikoetxea, probaron este remedio casero hace vario años y el resultado ha sido muy positivo.

Los encargados del local concedieron una entrevista a EITB en la que explicaron lo siguiente: «Ahora tenemos puestos tres números en la barra y otro en la cocina. El efecto no es inmediato, sino que hay que esperar unos pocos días. Y no, no sabemos por qué el 58 exactamente, pero ya no hay moscas».

Sobre cómo escribir el número en el papel, indican que «hay que hacer que el número sobresalga bien en el folio, que haya un contraste entre el fondo y el número. Eso sí lo tenemos comprobado. Aparte de eso, ni idea», según recoge el ‘Diario de navarra’.

Otros remedios caseros

Además del truco del ‘papelín’, hay otros que son muy efectivos para las moscas en verano.

Uno de los que mejor funcionan es el de las bolsas de agua. Todos hemos visto aluna vez, sobre todo en los pueblos, las terrazas o balcones con bolsa de plástico transparentes colgadas, llenas de agua y cerradas. Lo que ocurre es que cuando la luz atraviesa la bolsa y el agua que hay en su interior, se descompone y refleja, produciendo destellos que son muy molestos para las moscas.

Un repelente de moscas caeros es el limón y el clavo de olor. Solo tenemos que partir un limón por la mitad, clavarle entre ocho y diez clavos de olor y dejar cada mitad cerca de las ventanas o zonas por las que suelan entrar las moscas en casa.