La diminuta isla de África que mide menos que un campo de fútbol y tiene superpoblación

En las aguas del lago Victoria, el más grande de África y el segundo más grande del mundo, se encuentra la isla de Migingo. Con apenas 2.000 metros cuadrados, es una de las islas más pequeñas del continente africano, pero a la vez una de las más densamente pobladas. Su ubicación estratégica ha desencadenado una serie de tensiones entre Kenia y Uganda, en un conflicto territorial que dura más de una década.

Migingo mide menos de la mitad de un campo de fútbol, pero aquí viven más de 500 personas, según las estimaciones más conservadoras, aunque algunas fuentes sugieren que la cifra puede llegar hasta 1.000 si se incluyen los residentes temporales. Estos habitantes, en su mayoría pescadores, han convertido la isla en una pequeña ciudad en medio de un lago, con diminutas viviendas construidas con chapas metálicas y hasta lugares de recreo, como bares y un casino al aire libre.

Migingo, la isla más pequeña y superpoblada de África

@carlosarturotm Migingo ¿Y si te dijera que existe una isla… más pequeña que una cancha de fútbol… pero donde viven más de quinientas personas? 😳🏝️ Bienvenido a Migingo. La isla más poblada del planeta. No, no es ciencia ficción. Es real. Y está en África. 📍Ubicada en el corazón del lago Victoria, Migingo apenas mide dos mil metros cuadrados. Pero entre casas, bares, tiendas y hasta una estación de policía… ¡no cabe ni un alfiler más! ¿La razón? 💰La pesca. Aquí se encuentra uno de los peces más codiciados: la perca del Nilo. Eso la convierte en un tesoro flotante. 🎣 Tanto así… que Kenia y Uganda llevan años peleando por esta roca. Sí, literalmente… por una roca. Las condiciones de vida son duras: poco espacio, calor extremo, y servicios casi inexistentes. Pero aun así… la comunidad resiste, trabaja y se adapta. Migingo es caótica, ruidosa, viva. Un lugar que desafía toda lógica… y que pocos conocen. 📢**¿Te atreverías a vivir en la isla más apretada del mundo?** Dímelo en los comentarios. #CarlosArturoTM #Migingo #África #IslaMigingo #Curiosidades #LugaresDelMundo #HistoriasReales #GeografíaExtraña ♬ sonido original – Carlos Arturo TM Store

Migingo tiene una densidad de aproximadamente 250.000 habitantes por km². Para poner esto en perspectiva, Madrid tiene una densidad de 5.652,69 habitantes por km², lo que significa que Migingo es 44 veces más densa que la capital española.

La vida diaria en esta isla de África está marcada por la pesca, principalmente de perca del Nilo, un pez muy valorado en los mercados internacionales, especialmente en Europa y Asia. Sin embargo, a pesar de la prosperidad económica que la pesca ha traído a la isla, las condiciones de vida son extremadamente duras. No hay agua corriente, ni un sistema de alcantarillado, y las clínicas son muy rudimentarias.

El origen del asentamiento

Aunque hoy en día Migingo está densamente poblada, esta isla estuvo deshabitada durante siglos hasta principios de la década de 1990. En ese momento, la creciente demanda de recursos pesqueros del lago Victoria, específicamente de perca del Nilo, llevó a los primeros pescadores a instalarse en esta isla.

Uno de los aspectos más destacados de Migingo es el conflicto territorial entre Kenia y Uganda. Aunque la isla se encuentra más cerca de las costas kenianas, ambos países reclaman derechos sobre el territorio, lo que ha dado lugar a tensiones diplomáticas y enfrentamientos.

El conflicto comenzó en 2004, cuando el gobierno ugandés envió tropas armadas para proteger a los pescadores de los piratas y cobrar impuestos a las actividades pesqueras. La situación escaló rápidamente, y el gobierno de Kenia respondió con el envío de marines a la isla. Desde entonces, ambos países han buscado resolver el asunto mediante una comisión conjunta, pero sin éxito.

Si bien la disputa territorial sigue sin resolverse, las autoridades kenianas y ugandesas parecen estar de acuerdo en la necesidad de encontrar una solución que beneficie a las comunidades locales. Algunos han propuesto que la isla y sus aguas sean gestionadas de forma conjunta por ambos países, pero otros creen que sólo un tribunal internacional podría ofrecer una solución definitiva.

Un futuro incierto

En las últimas décadas, el lago Victoria ha sufrido graves daños debido a la sobreexplotación de sus recursos pesqueros y la contaminación. El 80% de las especies autóctonas de peces han desaparecido, y la sobrepesca ha tenido un impacto negativo en la biodiversidad del lago. Esto representa una amenaza tanto para la sostenibilidad de la pesca en la región como para la vida de las personas que dependen de este recurso para sobrevivir.

En definitiva, esta isla de África es un claro ejemplo de cómo los seres humanos pueden adaptarse a las circunstancias más extremas, y a la vez, cómo los recursos naturales, como la pesca, pueden transformar el destino de una comunidad. Aunque los problemas de Migingo son muchos, la isla sigue siendo un símbolo de la capacidad humana para sobrevivir.