Qué fue de Los Lobos, el equipo que ganó el bote histórico en ‘¡Boom!’

Los Lobos se convirtieron en el equipo estrella de ¡Boom!, el concurso presentado por Juanra Bonet cada tarde en Antena 3. Este grupo saltó a la fama al ganar el mayor bote de la historia de la televisión. Descubrimos qué fue de ellos y en qué invirtieron el dinero ganado y lo que pagaron a Hacienda.

Su regreso al programa, con motivo de la Superliga de Boom, servirá para que los espectadores puedan volver a ver Valentín Ferrero, Manu Zapata, Erundino Alonso y Alberto Sanfrutos. Seguro que habrá un recuerdo para José Pinto, fallecido en febrero de 2019 tras abandonar el programa y regresar a su vida.

En julio de 2019 consiguieron ganar el mayor bote de la historia de la televisión. Los protagonistas se embolsaron 6.689.700 euros después de dos años y 567 programas, saltando a la historia de la televisión mundial.

Tal y como contaron a un entrevista concedida a El Español en 2021, los cuatro componentes han seguido manteniendo el contacto tras su victoria, incluso a pesar de las restricciones de la pandemia. Tal y como explicaron, ninguno ha cambiado su vida pese al dinero.

Manu Zapata regresó a Tafalla, su pueblo en Navarra, para vivir con sus padres en la casa familiar. Valentín confesó que quería invertir su parte del premio, pero que los directores de lo bancos se lo habían puesto tan difícil que todavia no consiguió hacer nada.

Bien distinto es el caso de Alberto Sanfrutos, que disfruta de la vida de jubilado con una enorme tranquilidad y sin apuros económicos de ningún tipo. Erundino, por su parte, continúa en solitario como concursante en programas de televisión.

Tras su paso por ¡Boom! con sus compañeros de Los Lobos, actualmente forma parte de El Cazador, el concurso de las tardes de TVE. Gracias al premio pudo pedir una excedencia en su trabajo y dedicarse a su pasión sin grandes presiones.

Cuánto pagaron a Hacienda

A pesar de que ganaron el premio en conjunto, lo cierto es que cada uno que tributar por separado su parte, lo que ha provocado grandes diferencias. En una entrevista concedida a El Confi TV, todos los exconcursantes de ¡Boom! hablaron de lo que tuvieron que pagar.

«Me ha pegado ya Hacienda el sablazo, que ha sido del 49% o una cosa así, y ahí está el dinero restante», decía Valentín. «La declaración ya está hecha y al estar en Madrid es un 43,5% lo que he tenido que pagar», confesaba Manu, de Los Lobos.

Erundino también habló claro sobre el dinero que tuvo que pagar por su premio: «Tras ganar el premio alguna vez alguien me ha comentado ‘joe, ya podías tirarte el rollo y colaborar con algo’ y yo respondo ‘¿te parece poco pagar 750.000 euros, te parece poca colaboración?».

Alberto Sanfrutos tuvo que deshacerse de casi el 50 % de su parte del premio, aunque no le importó: «Ojalá y pudiera pagar eso todos los años, no me cuesta en absoluto porque si no solo tendrían médicos, educación o, por ejemplo, buenas carreteras, quien pudiera pagárselo».