Ganó ‘Pasapalabra’ y ahora es un alto cargo de Marlaska: su cambio de vida después de llevarse 354.000 euros

A lo largo de la historia de Pasapalabra, exitoso programa de televisión, los espectadores han tenido la oportunidad de conocer a participantes de todas las regiones de España. Si hablamos de ganadores, solo unos pocos han tenido el privilegio de coronarse como vencedores, siendo uno de ellos Luis Esteban Lezáun. El concursante conquistó a todos durante su paso por el formato en el 2015. Por aquel entonces, compaginó su carrera policial con sus apariciones televisivas. Una aventura con la que logró ser uno de los participantes más populares del concurso. De hecho, fue el 19 de febrero de 2015 cuando consiguió completar El Rosco. Un hito con el que se embolsó un bote de 354.000 euros.

Quien la sigue la consigue, eso dicen. El zaragozano, antes de su victoria, al tercer intento, ya había participado en el concurso en 2012. Una primera ocasión donde se llevó 33.000 euros tras 29 programas. Luego, en el 2013, estuvo presente televisivamente durante 22 entregas y se embolsó 24.000 euros, pero su gran triunfo llegaría dos años después. Pero, ¿por qué ha vuelto a ser noticia? Pues, según se ha informado, ha sido nombrado por el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, nuevo jefe de la Policía Nacional en Andalucía Oriental. Un nuevo hito en su carrera profesional y personal.

Luis Esteban Lezáun, ganador de ‘Pasapalabra’, ha sumado muchos hitos

A propuesta de Francisco Pardo, director general de la Policía, se ha llevado a cabo su nombramiento. De esta manera, el ganador de Pasapalabra se ha convertido en el nuevo responsable policial en Granada, Málaga, Almería y Jaén.

Como se ha podido saber, Luis Esteban Lezáun ya contaba con una prestigiosa carrera en el cuerpo de policía. Pues, ha formado parte de grupos de élite. Durante diez años dirigió el GOES, Grupo de Operaciones Especiales, en Cataluña. Además, por su labor en el medio, fue nombrado jefe de los GEO, Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional, en el 2022.

Ha dado el salto como escritor

Medios como El Español informan que, durante su labor, ha sido el encargado de investigar la mayor incautación terrestre de cocaína en Europa. Además, su profesionalidad le ha llevado a resolver casos de extorsiones y secuestros. Pero, eso no es todo. Luis Esteban Lezáun también ha dado el salto al mundo de la escritura y lo ha hecho como escritor.

Esta otra faceta profesional en el mundo de las letras no le ha ido nada mal. Pues, han sido varios los libros que han salido al mercado. De hecho, hasta la fecha, se pueden encontrar títulos como El inspector que ordeñaba vacas (2013), La vida contra las cuerdas (2015), El río guardó silencio (2017) y Maroloco (2019).