Manu Pascual está atravesando una etapa muy complicada en Pasapalabra. El joven madrileño no ha firmado ni una sola victoria con Rosa en lo que va de enero. Pero, si nos remontamos a los últimos días de 2025, la situación es todavía más complicada. Pues, su último triunfo tuvo lugar el pasado 26 de diciembre. Desde entonces, la gallega ha estado al borde de llevarse el bote millonario del programa, aunque perdió por muy poco. Pero, la derrota no le ha hecho venirse abajo. Pues, ha continuado imbatible. Una serie de triunfos con los que no ha dejado indiferente a nadie y que ha puesto al participante en más de un apuro.

Como bien saben los seguidores de Pasapalabra, Manu Pascual lleva más de 400 programas concursando. Una trayectoria de infarto que muy pocos han conseguido igualar o superar. Por ello, no es de extrañar que el joven haya logrado convertirse en uno de los pesos pesados. Pero, Rosa Rodríguez no se está quedando atrás. Su rival en el equipo contrario ha dejado claro que está dispuesta a ir a por todas, aunque lleve menos tiempo en el show de las letras de Antena 3. De hecho, su profesionalidad y esfuerzo la han llevado a superar los 300 programas como concursante.

Manu Pascual no comienza con buen pie el 2026 en ‘Pasapalabra’

En estas primeras semanas, Manu Pascual suma dos empates y tres derrotas. Pero, conforme va avanzando el mes, parece que el madrileño sigue sin encontrar el ritmo. Una situación que los espectadores del formato están comenzando a catalogar como una «maldición». Pues, después del empate del 31 de diciembre, llegó la derrota (del día 2 y 5). Lejos de quedar aquí, tras los empates del día 7 y 8, llegaron tres derrotas seguidas (9, 12, 13).

Manu Pascual no está pasando por su mejor momento en Pasapalabra. Un pequeño bache que Rosa Rodríguez está aprovechando para intentar completar el Rosco. Pero, recordemos, tener una mala racha no es nada nuevo en el formato de Antena 3. Muchos participantes han vivido lo mismo que Manu Pascual, pero el objetivo es salir airoso de esta situación.

El motivo por el que Manu Pascual se presentó a ‘Pasapalabra’

«Llevo toda la vida viendo Pasapalabra. Vas creciendo, vas acertando cosas, te va interesando el mundo de la cultura…», comenzó diciendo. «Y pensé: ¿Por qué no? Voy a intentarlo. Empezó como un reto y, con la tontería… fíjate, aquí estoy», confesó a Roberto Leal. «¿Te animó alguien o fuiste tú el que lo decidió?», quiso saber el presentador de Atresmedia. «Fue por cuenta propia, pero la familia, por supuesto, me animó. Sin ella, no estaría aquí», admitió el joven.

Manu Pascual siempre ha sido un gran fan del concurso. «Desde que tengo consciencia», contestó. «Con cuatro o cinco años, probablemente», agregó entre risas. «Me alegro muchísimo de que eligieras este programa para dar ese primer paso grande delante de tanta gente que te ven cada tarde», le dijo agradecido el presentador de Pasapalabra.