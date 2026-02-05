Audiencias de ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’ de ayer, miércoles 4 de febrero

Las audiencias de ayer, miércoles 4 de febrero, han estado marcadas por una de las visitas que más alegrías suele dar a Pablo Motos y gente de El Hormiguero. Con Joaquín Sánchez y toda su familia, Antena 3 ha conseguido una de las mejores noches del año gracias a su entrevista y el estreno posterior de El Capitán en Japón, su nuevo programa de viajes. Por otro lado, La Revuelta ha vuelto a su horario habitual después de tener que dejar su hueco a la Copa del Rey, volviendo a pelear contra First Dates, Horizonte y El intermedio en la franja de access prime time. No podemos, tampoco, dejar de fijarnos en Pasapalabra, que vivirá hoy, jueves, su gran noche del bote, que viviremos en directo en Happy FM hasta que se conozca el nombre del ganador o ganadora.

El que fuera capitán del Real Betis logra (junto a su mujer y sus hijas) elevar la audiencia de El Hormiguero hasta un 16.3 % de cuota y 2.115.000 espectadores, el segundo mejor dato del año del programa. Después, en el prime time, el estreno de su programa también logra liderar, pero eso lo explicaremos más adelante. Tras un día de descanso, La Revuelta consigue un 12.7 % de cuota y 1.649.000 espectadores con el escritor David Uclés y Arturo Valls como invitados. Estos datos están en la línea de Broncano de las últimas semanas, que no le sirven para competir contra Antena 3.

En Mediaset, las cosas siguen dejando dudas tras sus cambios de hace algo más de una semana en la primera parte de la noche. First dates se queda con un frío 8.6 % y 1.117.000 espectadores, que sigue sin dar los datos que espera Telecinco, aunque sí mejora ofertas que han ocupado antes esa franja (resúmenes de Gran Hermano, versión Exprés de algunas galas y el ya olvidado Babylon Show, de Carlos Latre).

En cambio, Cuatro, su cadena hermana, confirma la buena acogida que está teniendo Horizonte desde que lucha en el terreno de El Hormiguero y La Revuelta. Tras el traspié por culpa del fútbol, Iker Jiménez y Carmen Porter firman un buen 7.1 % y 932.000 espectadores, llegando a los datos que Sobera y su programa de citas conseguían antes en el canal, por lo que se convierten en un buen reemplazo.

El que sigue sufriendo la llegada de este nuevo rival a su horario es El Intermedio, que no pasa del 6.3 % y 838.000 espectadores, quedando muy lejos de cualquier lucha. Cierra, Cifras y letras, que calca sus datos habituales de las últimas semanas con un 5.5 % y 752.000 espectadores, muy por encima de la media de La 2, pero lejos de repetir sus mejores días, cuando llegaba a rozar el 7 %.

‘El Capitán en Japón’ se estrena como líder de audiencias

Tras dominar en El Hormiguero, el empacho de la familia de Joaquín Sánchez y Susana Saborido sienta muy bien a Antena 3, que con el estreno de su nuevo programa de viajes alcanza un gran 15.1 % de share y 1.109.000 televidentes. Le sigue Chenoa con la segunda temporada de su concurso, que confirma la gran acogida de hace siete días en su estreno gracias un espectacular 13.5 % y 1.101.000.

La tercera posición del prime time es para la serie Pura sangre, que con un 9 % 755.000 espectadores confirma las sospechas de que perdería adeptos en su segunda semana tras su estreno. En laSexta, el también empacho de Ana Pastor con sus especiales sobre Donald Trump empieza a perder fuerza (5.4 % y 353.000), empatando en share, pero perdiendo en espectadores, contra el estreno de la nueva temporada de Los Gipsy kings (5.4 % y 437.000 espectadores) en Cuatro.

‘Pasapalabra’ sigue arrasando antes de repartir su histórico bote

El concurso de Roberto Leal se lleva el minuto de oro del día, aunque no el título de programa más visto (ese es para Antena 3 Noticias 1) y se dispara en la tarde antes de dar el bote hasta el 21.6 % y 2.433.000 espectadores de media. Hoy jueves, con la entrevista a Manu y Rosa en El Hormiguero y la emisión del programa en el que se entregará el premio a partir de las 23 h, se espera que Antena 3 consiga otra noche para el recuerdo, de la que hablaremos en Happy FM mañana.