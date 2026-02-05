Joaquín Sánchez y su familia confiesan que estuvieron en peligro en Japón: «Había alerta de tsunami»

La noche del miércoles cuatro de febrero ha estado monopolizada por el ex futbolista Joaquín Sánchez y toda su familia. Primero, han sido los invitados de Pablo Motos en El Hormiguero y después han sido los protagonistas del estreno de El Capitán en Japón, su nuevo programa. En él, el ahora directivo del Betis viaja hasta Asia con su mujer, Susana Saborido, y sus dos hijas: Salma y Daniela, en una aventura que ha sido grabada por las cámaras y que se podrá ver en las próximas semanas en las noches de los miércoles de Antena 3.

Todo se grabó durante el pasado verano, por lo que allí llegaron a pasar momentos de todo tipo. El invitado ha dejado claro que toda la familia ha estado unida y que lo que verán los espectadores es completamente cierto, sin montajes ni guiones: «Si tuviera que definirlo en una sola palabra, diría que auténtico». A diferencia de su anterior viaje, que fue en caravana por todo Estados Unidos, la comunicación ha sido algo mejor en Asia: «Discutimos un poco menos pero, es que nosotros no sabemos hablar, nuestra forma de comunicarnos es discutiendo», confirmó la joven Salma.

Aunque en esta aventura han tenido momentos tan impresionantes como su gastronomía y visitar a los monjes budistas, donde Joaquín asegura que se hubiera quedado, también vivieron momentos complicados y para nada divertidos.

Como algunos recordarán, el pasado verano se vivió un enorme terremoto de 8’8 grados en la escala de Richter, siendo el sexto más fuerte de la historia. Este momento, que ocurrió el 30 de julio de 2025, pilló a la familia de Joaquín y a todo el equipo en Japón, teniendo que vivir horas de tensión porque Japón, Nueva Zelanda, Hawái y Alaska estuvieron en alerta por tsunami.

El miedo les hizo pensar en todo tipo de teorías alocadas: «Pensaba que nos íbamos a morir. Una señora, que predijo el covid y otras cosas, dijo que iba a haber un tsunami justo en esa fecha», aseguraba Daniela. Pero, no era para menos, ya que estaban en una zona muy complicada.

Esta alerta les llegó cuando estaban en la isla Okinawa, una de las más turísticas de Japón, y que se encuentra en pleno mar de China, por lo que el riesgo de tsunami era grande. «Era acojonante, porque nos dejaban en el hotel alertas del posible tsunami y además estábamos en primera línea de playa», recordaba el ex futbolista en El Hormiguero.

Unas de las anécdotas más divertidas las provocó el idioma, ya que necesitaron una guía y traductora para todo el viaje, puesto que hablar en inglés no es algo tan común en Japón como puede ocurrir en Europa. «A mi guía la llamaba Junco, es que allí los nombres son muy complicados», explicó Susana Saborido, respecto al problema de la complicada pronunciación de los nombres nipones.

