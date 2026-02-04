Audiencias del Albacete – Barcelona y ‘El Hormiguero’ de ayer, martes 3 de febrero

El Hormiguero ha sufrido en la noche del martes 3 de febrero por culpa del fútbol, aunque ha podido disfrutar de una noche sin La Revuelta como rival. El encuentro de la Copa del Rey que enfrentaba al Albacete contra el F.C. Barcelona ha dejado en mínimos al resto de programas del access prime time, además de ocupar la franja de Broncano, que se ha tenido que tomar un día de vacaciones obligadas. Así quedaron las audiencias de ayer.

El fútbol arrasa como lo más visto del día con un 22.8 % de cuota y 3.199.000 espectadores de media, que estuvieron desde las 21 h y hasta las 23 h pegados a la televisión. El conjunto blaugrana selló su pase a semifinales siendo lo más visto de la jornada en la televisión, algo que se trata de una alegría para TVE, que se asegura un partido más de uno de los grandes, después de la eliminación del Real Madrid en la anterior ronda, por lo que cuenta con otra audiencia millonaria para las semis.

Segundo puesto para El Hormiguero, que, como siempre, es el que mejor aguanta el tipo en las jornadas de fútbol —ya sea Champions, Selección o la Copa del Rey—. Pablo Motos, con su recuerdo a Marta Jiménez, colaboradora fallecida este verano, reunió al 12.6 % y 1.746.000 espectadores de media. Aunque es su peor dato en mucho tiempo, consigue perder menos que otros y ser segunda opción tras el fútbol.

Las audiencias de ayer estuvieron muy adulteradas por el fútbol si miramos los datos del resto de programas. First Dates (7.6 % y 1.060.000), mantiene la tercera posición en Telecinco; El Intermedio aguanta mejor con un 7.1 % y 997.000, mientras que la audiencia de Iker Jiménez se resiente, ya que su Horizonte comparte bastante audiencia con el fútbol y se debe conformar con un 5.3 % y 739.000 espectadores, aunque lo más seguro es que recupere lo perdido este mismo miércoles.

‘Renacer’ lidera en audiencia en el prime time del miércoles

En una noche de lo más competida, la serie turca se lleva el gato al agua gracias a que esperó a comenzar su emisión una vez terminó el fútbol. Su capítulo firma un 10.7 % y 776.000 espectadores, datos habituales para la ficción.

Este triunfo de Antena 3 viene provocado por el flojo estreno de Universo Calleja, que en esta nueva temporada no pasa del 9.4 % y 724.000 espectadores. En su segunda temporada en Telecinco no consigue liderar, como sí hacía la pasada temporada, pero habrá que esperar a la llegada de nuevos personajes al programa de aventuras.

Mucho peor le fue a La 1, que no supo aprovechar la audiencia que le dejaba el fútbol y con la emisión del especial Rescate al límite (8.6 % y 770.000), que se deja casi dos millones y medio de espectadores y más de 14 puntos de share.

En la pelea de las segundas cadenas, Código 10 disfruta de una nueva semana de alegrías con un 8.2 % y 507.000 espectadores de media, mientras que laSexta no mejora sus noches de martes con Apatrullando, que con un 5 % y 434.000 televidentes sube respecto a la semana pasada, pero no mejora los datos que hasta hace dos semanas conseguía Chicote con su Batalla de restaurantes.

‘Pasapalabra’ sigue con su semana más importante

El programa de Roberto Leal sigue disparado antes del gran bote del próximo jueves, en el que Rosa o Manu se llevarán más de 2,7 millones de euros. En la tarde del martes reúne al 22.1 % y 2.439.000 espectadores, su tercera mejor tarde de toda la temporada. Pero esos datos se romperán el jueves con su gran noche, ya que saltará por un día al prime time, justo después de El Hormiguero.