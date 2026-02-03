Audiencias de ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’ de ayer, lunes 2 de febrero

La batalla por las audiencias de esta semana ha comenzado con un nuevo duelo por la noche entre El Hormiguero y La Revuelta, pero hay otro programa que cada vez pide más atención: es el caso de First Dates, que sigue dando buenas noticias a Telecinco. Por otro lado, las alegrías en Mediaset siguen gracias a Casados a primera vista, que vuelve a dar buenos datos en su enfrentamiento con DecoMasters en la noche del lunes. Además, hay que destacar que Pasapalabra ha arrancado por todo lo alto su semana más importante de los últimos años, cuando quedan apenas unos días para vivir su bote más alto de la historia.

Pablo Motos y sus hormigas han comenzado con un buen 14.1 % de cuota y 1.881.000 espectadores gracias a las visitas de Mika y de Mariano Barbacid, que acudió para contar al mundo cómo ha conseguido junto a su equipo eliminar el cáncer de páncreas en ratones. En su charla explicó el dinero que necesita para poder continuar con su investigación y poder trasladar su estudio a humanos.

La segunda plaza vuelve a ser para La Revuelta (11.6 % y 1.534.000), que vive con tranquilidad desde que La isla de las tentaciones finalizó en Telecinco, pero sin opciones de poder disputar el liderato. Las alegrías para Telecinco llegan gracias a Carlos Sobera, que con el comienzo de su segunda semana de First Dates en el regreso a la principal cadena de Mediaset roza el doble dígito con un 9.9 % y 1.304.000 espectadores. De esta manera se confirma que su salto ha sido buena idea y con paciencia podría llegar a luchar por el segundo puesto.

En la lucha de las segundas cadenas, Cuatro y laSexta mantienen un ajustado duelo entre los programas de actualidad. Iker Jiménez y su Horizonte marcan un 6.2 % y 827.000 espectadores, mientras que El Intermedio reúne al 6.5 % y 870.000 espectadores. Por último, Cifras y letras sigue por encima de la media de La 2, aunque sin recuperar sus mejores momentos, con un 5.4 % y 743.000 televidentes.

Audiencias de ayer: ‘Casados a primera’ vista sigue de racha

El formato de bodas llega a su tercera semana con buenos datos de cuota de pantalla, aunque, con un comienzo tan tardío, el número de espectadores se resiente, igual que el resto de sus competidores en esa franja. Telecinco se lleva el liderato con un gran 13.5 % de cuota y 884.000 espectadores gracias a este programa que ha recuperado años después de que se emitiese en Antena 3.

En la segunda parte del mal llamado prime time se coloca DecoMasters, que sigue sin poder atacar el liderato, pese a que sube seis décimas y 20.000 espectadores respecto a la semana pasada. Buenas noticias para los famosos que se han convertido en decoradores, aunque La 1 se queda lejos de su propósito, que es conseguir liderar.

Sufre más de lo normal este lunes Renacer, que con su capítulo de ayer no pasa del 9.3 % y 691.000 espectadores, perdiendo más de punto y medio en siete días. Bajadas también en Cuatro con una nueva emisión del programa de reportajes Proyecto Sistiaga (5.5 % y 476.000), que supera casi en un punto a la película Agente X: Última misión (4.6 % y 359.000), en laSexta.

‘Pasapalabra’ triunfa en audiencias antes del bote del jueves

Ahora que ya sabemos que el jueves cinco de febrero en prime time se podrá conocer al ganador o ganadora del bote, el concurso continúa por encima del 20 % de cuota de pantalla. En la tarde del lunes reúne al 21.7 % y 2.463.000 televidentes, unos números que en el prime time del próximo jueves darán mucho que hablar en este análisis de audiencias que hacemos en Happy FM.