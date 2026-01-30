Audiencias de ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’ de ayer, jueves 29 de enero

La semana televisiva continúa y lo hace con un jueves, 29 de enero de 2026, en el que las batallas en las audiencias han vuelto a la normalidad después de un miércoles lleno de fútbol. El Hormiguero y La Revuelta han seguido con su enfrentamiento, mientras que First Dates ha desaparecido (volverá el lunes) para dejar hueco a la gala de GH DÚO. Además, Horizonte ha vivido su primer gran jueves, donde Iker Jiménez y Carmen Porter han ocupado toda la noche de Cuatro. Así quedaron las audiencias de ayer, jueves 29 de enero, en televisión.

Lo primero que hay que destacar es que GH DÚO llega a este jueves con su mejor enfrentamiento contra Motos y Broncano de la edición, aunque sigue sin brillar en la primera parte de la noche al firmar un 8 % y 1.029.000 espectadores. Después le iría mucho mejor. Por su parte, El Intermedio sigue sufriendo desde la llegada de Horizonte a su franja y vuelve a quedarse por debajo del 7 % (6.9 % y 892.000).

Por su parte, Iker Jiménez y Carmen Porter logran una media de un 8.2 % y 858.000 televidentes en su primera noche completa, ya que no han troceado su Horizonte en dos partes, emitiendo del tirón desde las 21:40 y hasta casi la una de la madrugada.

El rey de la noche fue, una vez más, El Hormiguero, que con un 15 % de cuota y 1.919.000 espectadores gracias a Dani García. Motos vence toda la semana sobre La Revuelta, que consigue terminar la semana con un 13.2 % y 1.679.000 espectadores.

‘GH DÚO’ lidera en audiencias del ‘prime time’

Con la salida de Carmen Borrego del programa, la expectación ha subido, llevando al formato a liderar con un 14.9 % de cuota y 884.000 espectadores. Por su parte, el estreno de Crossbar, en La 1, consigue un buen 12.4 % y 976.000 espectadores. Gana en espectadores, pero pierde en cuota ante el reality, debido a que la duración de ambos programas es diferente. Se trata de un especial, por lo que no se sabe si volverá a la parrilla en breve o qué pasará.

Antena 3 acierta con la emisión de la película Mamá o papá (10.2 % y 666.000), que ha servido para ocupar la noche de este jueves, antes de que la próxima semana se pueda emitir el enorme bote de Pasapalabra, que todo apunta a que se podrá ver en prime time, tras la entrevista de Rosa y Manu en El Hormiguero.

El último puesto del prime time se lo lleva la película John Wick, que consigue en laSexta un 5 % y 350.000 espectadores.

‘No somos nadie’ se despide bajo mínimos

La enésima muerte del universo Sálvame, la sexta ya (contando con Sálvame, Viernes Deluxe, Ni que fuéramos shhh, Sálvese quien pueda y La Familia de la tele) llegará este viernes con la última emisión del programa de María Patiño y Carlota Corredera en TEN. El espacio, que perdió hace meses toda su esencia tras las salidas de Belén Esteban, Lydia Lozano y Kiko Matamoros (la de Kiko Hernández fue un alivio para los espectadores), marca en su penúltimo día un pobre 1 % de cuota y 89.000 espectadores, datos que no le sirven ni para ser lo más visto del canal de TDT, siendo superado por Caso Cerrado.