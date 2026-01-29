Audiencias de ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’ de ayer, miércoles 28 de enero

La noche del miércoles 28 de enero de 2026 ha vuelto a tener al fútbol, gracias a los encuentros de la Champions League, como el protagonista que se ha salido de las emisiones de la televisión tradicional. Pablo Motos y El Hormiguero apenas han notado el efecto del partido del Real Madrid contra el Benfica, pero La Revuelta, Horizonte y First Dates sí que han sufrido en sus audiencias. Además, en el prime time (que cada vez comienza más tarde), se vivió el primer duelo entre The Floor (La 1) y la serie Pura Sangre (Telecinco), que ha estado igualado al máximo.

El supermiércoles de la Champions ha tenido a muchos equipos españoles como protagonistas de la jornada, siendo Real Madrid y Barcelona los que más público han reunido. La derrota de los blancos, con un emocionante final con un gol en el último minuto, reunió a un 7.6 % y 988.000 espectadores en Movistar Plus, mientras que el F.C. Barcelona se quedaba con un bajo 3.6 % y 470.000 espectadores, también en la plataforma de pago.

Con esos números, El Hormiguero ha sido el único programa de la televisión en abierto que se ha mantenido en la franja del access prime time en sus datos habituales, logrando un 14.9 % de cuota y 1.928.000 espectadores gracias a la visita de Glòria Serra en su plató. De esta manera, Pablo Motos vuelve a liderar, pese a las medias verdades que va contando David Broncano a sus espectadores.

La Revuelta, que presumió de haber liderado en la noche del martes, algo que es mentira y que en Happy FM ya explicamos en nuestro artículo diario de audiencias, pierde el doble dígito y cae a un 9.9 % y 1.299.000 espectadores. El fútbol se lleva a una parte importante de su público (mucho más joven que El Hormiguero) y se deja tres puntos en un día.

First Dates también sufre por culpa del fútbol, aunque se supone que sus seguidores son muy distintos. Carlos Sobera pierde más de un punto en su tercer día en Telecinco con un 7.6 % y 986.000 espectadores. Habrá que esperar hasta el lunes para volver a ver el programa de citas en Telecinco, ya que este jueves no estará para dejar su hueco a la gala de GH DÚO.

En Cuatro, Horizonte también se deja más de un punto respecto al martes y se queda en un 6 % y 781.000 espectadores, también afectado por la Champions. En su duelo directo por la información política en el access prime time, El Intermedio le gana por primera vez, aunque el espacio de laSexta también pierde cuota de pantalla.

Así han sido las audiencias de los estrenos de ‘The Floor’ y ‘Pura Sangre’

Tras promocionar su llegada en La Revuelta, Chenoa volvía a ponerse al frente de un programa con el concurso The Floor. La presentadora de las Campanadas de La 1 se anota un 11.8 % de cuota y 1.001.000 espectadores en el prime time, lo que le sirve para liderar, aunque con un rival que le sigue de cerca.

La serie Pura sangre llegaba a Telecinco con datos esperanzadores, aunque habrá que ver si pierde adeptos en los próximos días tras su estreno. Con un 11 % de cuota y 917.000 televidentes puede celebrarlo, pero ya se sabe que las series pierden muchos espectadores con el paso de las semanas, por lo que tendrá complicado mantenerse por encima del 10 % si se cumple la lógica de la televisión.

La tercera posición de la noche es para el programa final de Nos vamos de madre. El espacio de Roberto Leal y su madre se despide por la puerta de atrás con un bajo 8.6 % de cuota y 639.000 espectadores, muy por debajo de lo que necesita Antena 3 para liderar en su ajustada pelea con La 1.

Ya sin el fútbol, El Objetivo logra un buen 6.2 % y 413.000 en laSexta con un nuevo especial dedicado al Gobierno de Trump, mientras que Cuatro pierde en la batalla de las segundas cadenas con la película Assassin Club (5.8 % y 402.000).