Audiencias de ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’ de ayer, martes 27 de enero

La batalla entre El Hormiguero y La Revuelta se mantiene, mientras que First Dates crece en su segunda noche tras el regreso del programa de citas a Telecinco, donde ya dio buenos resultados el pasado verano. Además, Iker Jiménez y su Horizonte siguen dejando buenas sensaciones en su estreno en el access prime time, donde ha vuelto a superar a El Intermedio en su particular batalla por la audiencia que busca análisis e información en esa franja de la noche. Así quedan las audiencias de ayer, martes 27 de enero de 2026.

Pablo Motos y los suyos vuelven a dominar sin problemas, aunque baja tras la gran victoria de ayer con Miguel Ángel Revilla. La visita de Chris Hemsworth deja para El Hormiguero un 15.3 % de cuota y 1.958.000 espectadores de media. Aunque pierde, sirve para que Antena 3 lidere sobre La Revuelta, que contaba con Javier Ambrossi como invitado, logrando un 12.8 % y 1.627.000 espectadores, perdiendo respecto al lunes, cuando tuvo a los actores de Aída y vuelta, la película de la serie Aída.

Por la tercera plaza del access prime time nadie lucha, estando First Dates en solitario con un buen 9.3 % y 1.192.000 espectadores de media. Carlos Sobera sube un punto en su segundo día en Telecinco, demostrando lo que ya avisábamos en Happy FM: el programa de citas puede ser la mejor alternativa para Motos y Broncano.

En Cuatro, Horizonte calca su resultado del lunes con un 7.6 % y 984.000 espectadores de media. Con esos datos logra la misma cuota, mientras que pierde apenas 5.000 espectadores, un dato casi inapreciable por los audímetros.

Iker Jiménez vence por segundo día consecutivo a El Intermedio (7.3 % y 953.000), pese a que el programa de laSexta mejora más de un punto tras el batacazo que se pegó en audiencias el lunes, estando por debajo del 6 % de cuota. Por último, Cifras y letras logra en La 1 un 5.4 % y 722.000 espectadores de media, aunque se queda lejos de los datos que hasta hace algunas semanas conseguía, llegando incluso a superar por momentos el 7 % de cuota.

Audiencias de ayer: lucha entre el cine de La 1 y ‘GH DÚO’

Tras el final de La Revuelta, TVE logra una gran noche de martes gracias a Cuerpo Escombro (12.8 % y 966.000 espectadores), la comedia protagonizada por Dani Rovira y Ernesto Sevilla. Esto supone un guiño para los espectadores, que en pocas semanas podrán ver el estreno de Al margen de todo, el nuevo programa del humorista y actor, que sustituirá a Late Xou, que se despidió tras el fichaje de Marc Giró por laSexta.

GH DÚO se encuentra con un complicado rival, aunque hay datos para la esperanza para el reality de Telecinco. La gala del martes logra un 12.8 % de cuota, pero pierde en espectadores (757.000), aunque la explicación es porque el programa termina a altas horas de la madrugada, por eso se resiente su media de espectadores.

La tercera plaza del prime time es para un nuevo capítulo de la serie turca Renacer (10.4 % y 644.000), que mantiene a su público fiel, que no falla ni un día en Antena 3. Código 10 (8.3 % y 520.000) vuelve a aprovechar la actualidad informativa, además del buen arrastre que le dejaba Iker Jiménez con su Horizonte. Por último, muy mal estreno para la nueva temporada de Apatrullando, que deja a Jalis de la Serna con un pobre 3.4 % y 307.000 espectadores.