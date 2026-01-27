Audiencias de ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’ de ayer, lunes 26 de enero

El lunes, 26 de enero, ha sido uno de los más importantes para Mediaset, que estrenaba una serie de cambios en las parrillas de Cuatro y Telecinco en la franja del access prime time. Con este movimiento, el grupo tratará de luchar en el competido horario en el que El Hormiguero y La Revuelta se llevan todo el protagonismo, mientras que hasta hace poco solo podían luchar por la audiencia con la emisión de La isla de las tentaciones. ¿Habrá salido bien este movimiento? Así quedaron las audiencias de ayer en televisión.

El Hormiguero volvió a liderar sin apenas problemas con la visita de Miguel Ángel Revilla, que vivió su 34ª entrevista con Pablo Motos, convirtiéndose en el invitado que más veces ha pasado por el programa hasta el momento. Un título que por el momento sólo le podrán luchar Santiago Segura, Karlos Arguiñano, David Bisbal, Antonio Banderas o Mario Casas, que forman parte del Club Infinity. El ex presidente de Cantabria reunió al 15.5 % de cuota y 2.014.000 espectadores frente a la televisión.

En La 1, David Broncano y los suyos cogen aire después de una semana desastrosa en la que no llegaron a alcanzar ni el doble dígito en muchas noches, perdiendo la segunda posición frente a La isla de las tentaciones. El fútbol y la actualidad informativa le sentaron muy mal a La Revuelta, pero ayer recuperó parte de lo perdido al conseguir un 13.3 % y 1.742.000 espectadores gracias al reparto de Aída, que presentó su película. Esa audiencia pudo ser mayor, pero el programa no se pudo ver en la televisión tradicional en Aragón, ya que allí se emitió el debate electoral antes de las elecciones autonómicas.

Fuera del duelo entre La Revuelta y El Hormiguero, el interés estaba puesto en First Dates y Horizonte, que afrontan una semana de cambios, que durarán un mes, aunque de funcionar es posible que se mantengan. Carlos Sobera y su equipo regresaron a Telecinco después de su paso en verano por la principal cadena. Aunque se esperaba más de ellos, se quedaron con un 8.3 % y 1.076.000 televidentes.

Aunque es mejor que los datos generales que conseguía en Cuatro, sigue siendo muy poco para la principal cadena de Mediaset, pero lo cierto es que este cambio todavía necesitará para que muchos de sus espectadores se enteren y otros decidan dar el salto, siendo la alternativa a Motos y Broncano.

El segundo estreno, si así se puede decir, era el de Iker Jiménez, que durante un mes ocupará la franja del access prime time (la que deja First Dates), de lunes a jueves con su Horizonte. En el caso de Cuatro, los datos han sido mucho más esperanzadores, ya que apenas se ha notado la baja del programa de citas.

Iker Jiménez y Carmen Porter logran un 7.6 % de cuota y 989.000 espectadores en su estreno en este horario, aunque es de esperar que con el paso de los días puedan ir incorporando espectadores, como ya ha pasado con la versión de los jueves del programa.

El que sí que nota estos cambios es El Intermedio, que se despeña hasta el 5.9 % y 779.000 en laSexta, unos de sus datos más bajos de la temporada. En La 2, Cifras y letras mantiene sus datos habituales, logrando un 5.8 % de cuota y 779.000 espectadores, firmando un empate técnico con el programa de Wyoming, que podría caer al último puesto de las principales cadenas nacionales en los próximos días.

¿Qué audiencia logró el estreno de ‘DecoMasters’?

Mal arranque para el nuevo talent de famosos de La 1, que aspiraba a romper audímetros con su casting de famosos, pero se tiene que conformar con la tercera posición. El espacio de decoración alcanza un 11.2 % de cuota y 752.000 espectadores, comenzando más tarde las 23 h y terminando casi a las dos de la madrugada, horarios completamente inaceptables para una cadena pública.

Casados a primera vista terminó incluso antes que DecoMasters, algo que los espectadores seguro que agradecieron. El programa de bodas lidera la segunda parte de la noche al firmar un 13 % de share y 909.000 televidentes. El segundo lugar de la noche se lo lleva, una vez más, la serie Renacer, que con un nuevo capítulo llega al 10.9 % y 725.000 espectadores, dejando claro que tiene una audiencia fiel en Antena 3.

En Cuatro, el programa Poyecto Sistiaga (6 % y 511.000) aprovecha el buen arrastre que le deja Horizonte y sube en su segunda semana. Por último, la película El extranjero (5.1 % y 374.000) ocupa el último lugar en laSexta entre las cadenas nacionales más importantes.